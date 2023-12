Es war ein Urteil mit Wumms: Als das höchste deutsche Verwaltungsgericht im Juli entschieden hat, dass der umstrittene Baurechtsparagraf 13b gegen Europarecht verstößt, ging auch in den vier betroffenen Neubaugebieten der Stadt Ravensburg nichts mehr. Grundstücke durften nicht weiter vergeben werden, zahlreiche Bauwillige bangten um ihren Traum vom Eigenheim.

Extrem große Verunsicherung herrschte seitdem auch bei der Ravensburger Stadtverwaltung, fußt der Haushalt doch zum Teil auf Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Millionenhöhe. Betroffen waren zum einen die Ortsmitte III in Schmalegg-Süd, wo unter anderem auch eine Bauherrengemeinschaft in einem „Ökoseedorf“ neue genossenschaftliche Wohnformen ausprobieren will - mit vielen Gemeinschaftsflächen und relativ geringer eigener Wohnfläche. Zudem beabsichtigt die Stadt, dort auch Sozialwohnungen zu schaffen. In Taldorf-Süd, das schon voll erschlossen war, stand bislang erst ein einziges Haus. Es drohte kurzfristig, ohne Nachbarn zu bleiben.

Doch jetzt besteht zumindest für diese beiden Baugebiete Rechtssicherheit. Da die Möglichkeit, gegen die Pläne Klagen einzureichen, bereits länger als ein Jahr zurückliegt, müssen die beiden Neubaugebiete nicht aufgegeben oder komplett neu aufgerollt werden.

Völlig anders sieht das freilich am „Andermannsberg“ und am „Hüttenberger Weg“ aus. Die am Stadtrand liegenden Gebiete sind der Nachbarschaft ein Dorn im Auge. Sie haben geklagt, und die Normenkontrollverfahren am Verwaltungsgerichtshof Mannheim sind noch nicht entschieden. Nach dem 13b-Urteil ist aber fest damit zu rechnen, dass die Nachbarn ihre Klagen gewinnen. Heißt: Will die Stadt dort tatsächlich Bauplätze ausweisen, muss die Planung komplett neu aufgerollt werden mitsamt Umweltprüfung und ökologischem Ausgleich für den Flächenfraß.