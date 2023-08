Das Fest der diamantenen Hochzeit — also ihr 60–jähriges Ehejubiläum — feiern Roswitha und Paul Philipp Walter in Ravensburg. In Kißlegg, dem damaligen Wohnort der Braut, sind sie am 13. August 1963 vor das Standesamt getreten und haben sie einen Tag später kirchliche Hochzeit gefeiert. Doch ihre Wohnung bezogen sie in der Oberen Breiten Straße in Ravensburg. Ihren Lebensabend verbringen die beiden nicht weit davon entfernt, nämlich in einer schmucken Dachgeschosswohnung im Bruderhaus. Von der dortigen Terrasse haben sie einen wundervollen Ausblick auf die Stadt.

Für die vier Kinder daheim geblieben

Kennengelernt haben sich die Eheleute an ihrem damaligen Arbeitsplatz, nämlich dem Ravensburger Landratsamt. Paul Philipp Walter absolvierte dort sein juristisches Referendariat, seine spätere Frau eine Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst. Geheiratet wurde, nachdem der Bräutigam sein zweites Staatsexamen absolviert und eine Anstellung als Rechtsanwalt in einer Sozietät in Saulgau gefunden hatte. „Mein Vater, der damalige Kißlegger Bürgermeister, hätte gern gesehen, wenn ich in der öffentlichen Verwaltung geblieben wäre. Aber es kam bald das erste unserer vier Kinder. Und so bin ich zu Hause geblieben und habe mich um Kinder und Haushalt gekümmert“, erzählt Roswitha Walter.

Als die Wohnung in der Innenstadt zu eng wurde für die große Familie, bauten die Walters ein Eigenheim im Grünen. Doch 2015 zogen sie in ihre jetzige Mietwohnung und übergaben das Haus an ihren jüngsten Sohn, der dort mit Frau und zwei Kindern lebt. „Für uns beide war das Haus mit seinem Garten zu groß und beschwerlich geworden. Da war es vernünftig, Platz zu machen für die nächsten Generation. Dazu haben wir mit unseren Kindern eine einvernehmliche Lösung gefunden“, berichten die Walters.

Selbst gemalte Ikonen an orthodoxen Bischof übergeben

Ganz einfach sei es nicht gewesen sich zu verkleinern, erinnern sie sich: „Wir mussten uns von sehr vielen Büchern trennen und konnten auch nur einen Teil unserer Ikonensammlung mitnehmen.“ Die Ikonen haben die Walters allerdings nicht gekauft. Paul Philipp Walter hat sie alle selbst gemalt. Und von diesem kunstsinnigen Hobby profitiert jetzt auch die orthodoxe Gemeinde in Bregenz. Bei der Übergabe der Ikonen sei sogar der orthodoxe Bischof angereist.

„Unser Leben war immer geprägt von unserer christlichen Überzeugung. Daher war es für uns selbstverständlich, dass wir uns in unseren Kirchengemeinden auch ehrenamtlich engagieren, vor allem in St. Jodok und Liebfrauen“, sagen die Walters. Roswitha Walter wirkte bis zum Ausbruch der Corona–Pandemie in der Krankenhaus–Seelsorge im Heilig–Geist–Spital. Heute ist sie noch im Seniorentreff im Hirschgraben aktiv.

Mit 87 Jahren wird nicht mehr mit dem Auto gefahren

Nach 23 Jahren Anwaltstätigkeit hatte ihr Mann die Leitung der Gesamtkirchenpflege Tettnang mit fünf Gemeinden und zahlreichen sozialen Einrichtungen übernommen. Dabei sei er verantwortlich gewesen für rund hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erzählte er. „Ich bin immer gependelt von Ravensburg zu meinem Arbeitsplatz“, berichtet er. „Aber jetzt fahre ich nicht mehr Auto. Mit 87 Jahren sollte man das sein lassen. Wir steigen auch nicht mehr auf unsere Pedelecs.“

Dabei sind die Walters in jüngeren Jahren gerne gereist und viel in den Berge gewandert. In den Alpen gebe es nicht viele Gipfel, die sie nicht zusammen bestiegen haben. „Jetzt schauen wir die Berge eben von unten an oder benutzen die Seilbahn“, sagt Paul Philipp Walter mit einem Augenzwinkern. Dass die körperlichen Kräfte im fortgeschrittenen Alter nachlassen, sei eben der Gang der Dinge. „Aber wir sind immer noch ineinander verliebt“, versichern die Beiden übereinstimmend. Und im Rahmen ihrer Möglichkeiten nehmen sie weiterhin teil am öffentlichen Leben — auch in Form der täglichen Zeitungslektüre.

„Hier wird wacker gestorben, also genießen wir die Zeit, die uns noch vergönnt ist“

Auch der Kontakt zu den Kindern, den 14 Enkelkindern im Alter von 5 bis 32 Jahren und dem Urenkel lässt bei den Walters keine Langeweile aufkommen. Außerdem sind sie gut vernetzt in der Gemeinschaft des Bruderhauses. Dass das eine Gemeinschaft auf Zeit ist, kommentiert Paul Philipp Walter so: „Hier wird wacker gestorben, also genießen wir die Zeit, die uns noch vergönnt ist. Und in der wir selbst bestimmt leben können.“