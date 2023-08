Nabu veranstaltet weitere Batnight in Ravensburg

Wenn die Dämmerung kommt, segeln sie lautlos am Himmel: Fledermäuse. Zur Internationalen Batnight am Samstag, 26. August, können Interessierte die wendigen Insektenjäger auf zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland erleben. Auch die Nabu–Gruppen Ravensburg und Weingarten laden zum neunten Mal zur Fledermausnacht auf dem Rahlenhof, Rahlen 2 in Ravensburg, ein.

Ab 19 Uhr hält der Fledermausexperte Ingo Maier einen Vortrag über das geheimnisvolle Leben dieser fliegenden und vom Aussterben bedrohten Säugetiere, teilen die Veranstalter mit. Im Anschluss können die Besucher bei einer Exkursion die Tiere in ihren Jagdrevieren beobachten. Parallel berichtet Co–Referent Martin Sauter, Doktorand von der Universität Hohenheim, allen Teilnehmern von den Geheimnisse der Nachtschmetterlinge. An seinem Lichtturm können jung und alt die Vielfalt dieser Nachtinsekten beobachten.

Die Veranstaltung ist kostenlos und findet bei jeder Witterung statt. Der Nabu bittet darum, festes Schuhwerk und eine Stirnlampe mitzubringen. Während des Vortrags bieten die Naju–Gruppen für die Kleinen ein Bastelprogramm von „Fledi“ und „Augi“ an. Über freiwillige Spenden für die Jugendkassen freut sich der Verein.