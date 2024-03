Ermittler in weißen Ganzkörperanzügen sicherten in der Nacht des Ravensburger Lichterfestes die Spuren eines mysteriösen Angriffs: Jetzt hat die Polizei mitgeteilt, was sie über den Fall weiß. Der Täter ist geflüchtet und bisher nicht gefasst.

Späteres Opfer wartet vor einem Imbiss

Ein bislang unbekannter und mutmaßlich vermummter Täter hat laut Polizei am Samstag kurz vor 21 Uhr in der Gegend der Grüner-Turm-Straße einen 21-Jährigen mit einem scharfkantigen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt. Das Opfer sei wohl kein Besucher des Lichterfestes gewesen, das an dem Abend Zehntausende Besucher in die Altstadt gelockt hatte. Der 21-Jährige befand sich den Informationen zufolge vor einem Imbissladen und wartete darauf, dort eine Bestellung aufzugeben. Der Unbekannte soll sich von hinten genähert, den 21-Jährigen bedroht und auf ihn eingestochen haben, so erste Erkenntnisse der Ermittler.

Mit welchen Worten er die Straftat androhte, konnte die Polizei nicht sagen. Danach flüchtete er und konnte trotz sofortiger Fahndung durch die Polizei, bei der unter anderem die Polizeihundeführerstaffel, mehrere Streifenwagenbesatzungen aus Ravensburg und Weingarten sowie der Kriminaldauerdienst eingesetzt waren, nicht gefasst werden.

Polizei befragt Opfer zu möglicher Vorgeschichte

Das Opfer erlitt durch den Stich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Er wurde am Montag befragt. Ermittler versuchen laut Polizeipressestelle herauszufinden, ob es eine Vorgeschichte zu dem Angriff gibt. Für andere Passanten habe nach jetzigem Erkenntnisstand zu keiner Zeit Gefahr bestanden, sagte die Polizeisprecherin am Montag.

In der Roßstraße fand die Spurensicherung laut Polizeipressestelle Gegenstände, die mit dem Angriff in Verbindung stehen könnten, die Tatwaffe fehle allerdings.

Polizei bittet um Hinweise zu dem Angreifer

So wird der gesuchte mutmaßliche Täter beschrieben: 1,80 Meter groß und schlank, zur Tatzeit dunkel gekleidet und womöglich maskiert. Die Polizei bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefon 0751/8033333 zu melden. Die Tat sei mindestens als gefährliche Körperverletzung zu werten, vielleicht kämen aber noch weitergehende Vorwürfe im Lauf der Ermittlungen dazu.