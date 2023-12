Myle kommt in die Zehntscheuer nach Ravensburg

Der Musiker Myle ist am Freitag, 1. März, in der Zehntscheuer Ravensburg zu Gast. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich unter www.reservix.de, bei der Tourist Information Ravensburg sowie bei allen bekannten Reservix Vorverkaufs-Stellen. In der Pop-Szene ist Myle längst kein Unbekannter mehr. Nachdem er seit 2020 mehrere Singles veröffentliche, stand der aus Ravensburg stammende Milo Hoelz alias Myle (Foto: Dario Suppan) im Jahr 2022 zum ersten Mal mit seinen eigenen Songs auf der Bühne als Support Act für Alvaro Soler, Wincent Weiss und Justin Jesso. Im Herbst 2023 folgte sein erstes Album „Songs to scream in the car“.