Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas die volle deutsche Solidarität versichert. „In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen in Netivot in Südisrael in der Nähe der Grenze zum Gaza-Streifen.

Das Land habe die Solidarität und Unterstützung Deutschlands ‐ „wo immer dies notwendig ist, wo immer dies notwendig werden sollte“. Sie betonte: „Israels Sicherheit ist für uns Staatsräson.“

Baerbock appelliert an Hamas

Außerdem rief die Ministerin die Terroristen mit einem emotionalen Appell zur Freilassung der Geiseln auf. Unter den rund 150 Verschleppten wird auch eine einstellige Zahl von deutschen Doppelstaatlern vermutet.

Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei. Außenministerin Baerbock an die Hamas

Sie appelliere nicht nur als deutsche Außenministerin, sondern als Mensch und Mutter an die Hamas und deren Verbündete: „Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei.“ Dies sei „die Erwartung all derjenigen, die auf der Seite der Menschlichkeit stehen“, sagte Baerbock.

Zuvor hatte die Ministerin im Krisenzentrum der Stadt mit Angehörigen von verschleppten deutschen Staatsangehörigen Gespräche geführt. Dabei war auch Ricarda Louk, die aus Ravensburg stammende Mutter von Shani Louk. Die 22-jährige Deutsch-Israelin war vergangenes Wochenende nach dem Besuch eines Techno-Festivals in der Negev-Wüste von der Hamas verschleppt worden. Louk zeigte sich in einer Pressekonferenz in Tel Aviv nach dem Treffen mit Baerbock dankbar ‐ und verzweifelt.

Ricarda Louk betont Schicksale vieler Betroffener

„Wir sind blind“, sagte sie und fügte in Bezug auf die Geiseln an: „Wir wissen nichts über ihren Zustand, wo sie sind oder wie es ihnen geht.“ Sie gehe weiterhin davon aus, dass ihre Tochter in einem Krankenhaus in Gaza liege ‐ mit schweren Kopfverletzungen. Louk legte großen Wert darauf, dass das Schicksal ihrer Familie nur eines von vielen sei: „Es gibt hier sehr viele tragische Fälle.“ Wichtig sei, dass es mit der Hilfe schnell gehe. „Viele Menschen sind alt oder krank und benötigen Medikamente.“

Baerbock habe ihr und den anderen Angehörigen im Gespräch versichert, alles in ihrer Macht stehende in die Wege zu leiten. „Sie versuchen es über alle Kanäle“, sagte Ricarda Louk. „Sie bemühen sich wirklich, Lösungen zu finden.“ So appellierte die Bundesaußenministerin an Länder wie Katar und Ägypten, die über direkte Gesprächskanäle zur Hamas verfügten, sich für die Freilassung der Geiseln einzusetzen.

Zugleich betonte sie, Israel habe das Recht und die Pflicht, seine Staatsangehörigen zu befreien. Und das Land habe das Recht, sich im Rahmen des internationalen Rechts „gegen diesen brutalen, barbarischen Terror zu wehren“. Der Terror der Hamas richte sich auch gegen die Palästinenser selbst. „Deswegen müssen wir alle gemeinsam diesen Terror gegen die Menschlichkeit mit einer gemeinsamen Stimme benennen und ihn verurteilen“, fügte Baerbock hinzu.

Baerbock sichert Israel Unterstützung zu

Ihr israelischer Amtskollege Cohen sagte: „Danke, dass Sie in diesen schweren Zeiten gekommen sind, um Unterstützung und Solidarität mit dem Staat Israel zu zeigen.“ Die im Gazastreifen herrschende Hamas sei schlimmer als das Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS). Ein friedliches Zusammenleben sei mit der Hamas unmöglich.

Man kann sie nicht einmal als Tiere bezeichnen. Eli Cohen über die Hamas

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe seine Unterstützung Israels sehr deutlich gemacht, sagte Cohen. „Das jüdische Volk, die Bürger Israels und die ganze Welt sagen ,Nie wieder’ zu solchen Szenen von Kindern, die in einen Raum gebracht und ermordet werden.“ Baerbock sagte auf die Frage, wie Deutschland Israel politisch und eventuell militärisch unterstützen werde: „Mit allem, was Israel von uns braucht.“ Sie fügte an: „Und mit allem, heißt auch mit allem.“

Außenministerin braucht Bunkerschutz während Besuch

Die Pressekonferenz mit Cohen fand in Anwesenheit der Angehörigen statt. Auf Wunsch von Cohen besuchten beide Minister ein Wohnhaus, das von einer Hamas-Rakete getroffen worden war. Dabei wurden nach Informationen des Auswärtigen Amts Großvater, Vater und Sohn getötet. Am Nachmittag mussten Baerbock und ihre Delegation in Tel Aviv wegen eines Raketenalarms zeitweise einen Schutzraum aufsuchen. Nach 15 Minuten wurde der Alarm aufgehoben.

Israels Außenminister Eli Cohen (links) und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im Gespräch. Foto: Ilia Yefimovich/dpa (Foto: Ilia Yefimovich/dpa )

Die Hamas habe die gesamte Bevölkerung Gazas als Geisel genommen, da sich deren Waffenlager und Kommandozentralen bewusst in Wohnhäusern, Supermärkten, Universitäten und vielleicht sogar Krankenhäusern befänden, sagte Außenministerin Baerbock.

Das stelle alle, die den Terror bekämpfen wollten, vor unglaubliche Herausforderungen, weil Demokratien den Schutz der Zivilbevölkerung ernst nähmen. „Das unterscheidet uns Demokratien von Terroristen. Und deshalb sind wir stärker. Das Drehbuch des Terrors darf nicht verfangen.“

Noch am Abend reiste Annalena Baerbock weiter ‐ zu Krisengesprächen nach Ägypten.