Mit Empörung und Verachtung haben zahllose Menschen in der Region auf die Nachricht reagiert, dass sich in der Nacht auf Dienstag ein 33–jähriger Mann an einer Stute in einem Pferdestall im Ravensburger Teilort Gornhofen vergangen hat. Immerhin kann die Polizei mitteilen, dass solche Vorfälle rund um Ravensburg eher selten vorkommen.

Was aktuell bekannt ist: Videoaufnahmen überführten den mutmaßlichen Täter, der offenbar im Umfeld des Pferdestalls lebt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in der Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlegen, bevor er nach seiner vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß kam. Das verletzte Pferd sei durch einen Tierarzt medizinisch begutachtet und versorgt worden, teilte die Polizei mit.

Übergriffe auf Pferde kommen laut Medienberichten immer wieder vor; zumeist handelt es sich um „Schlitzer“, also um Gewalttäter, die den Tieren Schmerzen zufügen wollen, zum Beispiel durch den Einsatz eines Messers. Sexuelle Übergriffe auf Pferde gibt es demnach eher seltener.

Polizei: Wenige Übergriffe bekannt

Diese Gewalttaten tauchen im aktuellen Bericht des Polizeipräsidiums Ravensburg nicht auf, weil es in der Region kaum welche gebe oder sie nicht gemeldet werden, heißt es vonseiten der Polizei. Zweifellos gebe es immer wieder derartige Vorkommnisse, doch „alltäglich“ seien solche Übergriffe nicht. Ob der 33–jährige mutmaßliche Täter wiederholt handelte oder erstmals, sei bisher nicht bekannt, so die Polizei.

Seit der Änderung des Tierschutzgesetzes 2013 sind sexuelle Handlungen an Tieren verboten und können mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro belegt werden, heißt es vonseiten der Tierschutzrechtsorganisation Peta. Wenn der Straftatbestand der Tierquälerei erfüllt sei, könnten Täter zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verurteilt werden. Vor allem Pferdehaltern rät Peta ein Unterbringen ihrer Tiere nachts im Stall, möglichst mit Kameraüberwachung.

Experten: Nur Menschen mit Problemen tun so etwas

Nach Expertenmeinungen sind sexuell motivierte Pferdeschänder oftmals Menschen, die unter schweren sozialen Bedingungen oder isoliert leben. Genauere Studien darüber gibt es aber nicht.