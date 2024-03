Muslime laden zu öffentlichem Fastenbrechen ein

Für Muslime beginnt in diesem Jahr der Fastenmonat Ramadan am 10. März und endet am 10. April. Der Ramadan hat auch in Ravensburg für viele muslimische Mitbürger eine große spirituelle Bedeutung - durch Rückbesinnung sowie Verzicht und Enthaltung in vielen Lebensbereichen. Besonders wichtig sind in diesem Monat die Gemeinschaft und die Solidarität mit den Schwachen und Armen.

Das tägliche Fastenbrechen - Iftar - ist oft mit Einladungen an Freunde, Familie, Kollegen und Nachbarn verbunden und findet nach Einbruch der Dunkelheit statt. Damit alle interessierten Ravensburger an einem Fastenbrechen teilnehmen können, lädt die Initiative der Muslime in Ravensburg am Mittwoch, 20. März, um 18.15 Uhr in der Brotlaube am Gespinstmarkt zum gemeinsamen Fastenbrechen ein. Die Stadt freut sich auf diese öffentliche Veranstaltung und ermutigt alle Ravensburger zur Begegnung und zum Austausch. Den Muslimen in Ravensburg wünscht sie einen „friedlichen und gesegneten Ramadan“.