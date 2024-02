Musikalische Hommage an jüdische Musik

Eine „Hommage an Paul Abraham“ ist das Konzert der Ravensburger Kammersolisten überschrieben, das am Sonntag, 3. März, ab 19 Uhr im Theater Ravensburg Ravensburg anlässlich der Reihe „Begegnungen“ stattfindet. Laut Ankündigung stehen Melodien aus dem jüdischen Kulturkreis im Mittelpunkt dieses Konzertes.

Der ungarisch-jüdische Komponist Paul Abraham, 1892 geboren, war in den frühen 1930er-Jahren in Berlin als „König der Jazz-Operette“ gefeiert worden. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde seine Musik 1933 als „entartet“ gestempelt. Es gelang ihm, über Ungarn, Frankreich und Kuba in die USA zu fliehen. Abraham konnte jedoch nicht mehr an seine frühen Erfolge anknüpfen. Er geriet in Vergessenheit, verarmte und erkrankte, kehrte schließlich nach Deutschland zurück, wo er 1960 in einer Hamburger Nervenanstalt starb.

Das Salon-Ensemble der Ravensburger Kammersolisten, bestehend aus Leila Trenkmann (Sopran), Ulf Gloede (Tenor), Claudia Schwarze (Cello) und Hans Georg Hinderberger (Klavier) wird neben Stück von Abraham auch solche seiner Zeitgenossen Kurt Weill, Sohn eines jüdischen Gemeindekantors in Dessau, und George Gershwin, Kind russisch-jüdischer Eltern, aufführen.

Eintrittskarten zu 23, ermäßigt 20/11,50 Euro, gibt es im Thetaer Ravensburg, Zeppelinstraße 7, Telefon 0751/23364 und online über www.reservix.de