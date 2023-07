Am Abend in einer der zahlreichen Ravensburger Gastronomien in der Innenstadt verweilen und dabei den angenehmen Klängen der Musik lauschen — das ist „Musik in der Stadt“. Schon im Juli begeisterten die Künstler mit ihrer Musik die Besucher Ravensburgs, wie es in einer städtischen Mitteilung heißt. Mit ihren Klängen schafften sie eine entspannte Atmosphäre, bei dem sich der Tag ausklingen ließ. Am Samstag, 5. August, von 17 bis 21 Uhr geht diese Veranstaltungsserie in die nächste Runde. Dann erwecken die Old Boys mit Kontrabass, Akkordeon und Gitarre Klassiker zu neuem Leben. Der Gitarrenkünstler Gregor Panasuik begeistert mit seinen vielseitigen Variationen aus Samba, Bossa und Eigenkompositionen. Die Sängerin Nissa wird an diesem Samstag im August die Innenstadt mit englischen und deutschen Pop–Liedern beleben.