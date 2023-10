Ravensburg

Musical-Liebeslieder im Konzerthaus

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

„Love is in the air“ heißt es am Samstag, 1. Juni 2024, wenn die Musicalstars Jan Ammann und Lisa Habermann nach Ravensburg kommen, um das Publikum im Konzerthaus mit märchenhaften Musical-Love-Songs zu verzaubern, heißt es in der Vorschau.

Veröffentlicht: 17.10.2023, 15:47 Von: sz