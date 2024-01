Multimediashow zeigt Islands Naturgewalt

Mehrere Monate verbrachte Carsten Schmidt damit, die Entstehung neuer Vulkane hautnah zu dokumentieren. Zusammen mit Vulkanologen war auch die vorübergehende Sperrzone um eine frisch geöffnete Spalte für den erfahrenen Vulkanfotografen kein Hindernis (Foto: Carsten Schmidt).

In seinem Vortrag „Island - Feuer & Farben, Elfen & Eis“ zeigt er am Dienstag, 16. Januar, anhand der Bilder, welche Spuren des Klimawandels er dabei entdeckte und gibt fundierte Informationen zur Klimageschichte. „Mit umfangreichem Hintergrundwissen und viel Humor dargeboten, erleben die Zuschauer Isländische Traditionen, Tauchgänge, Höhlenwanderungen und unendlich viel mehr“, heißt es in der Ankündigung. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Kornhaussaal Ravensburg