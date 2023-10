Motorräder und Roller umgeworfen

Zwei Motorräder und ein Roller wurden laut Polizeibericht am Sonntagmorgen im Bereich der Bachstraße/Olgastraße offensichtlich mutwillig umgeworfen. An den Zweirädern entstand durch Kratzer und kaputte Beleuchtungen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro. Weil an den beschädigten Krafträdern Betriebsstoffe ausgelaufen sind, musste auch die Feuerwehr zu der Örtlichkeit ausrücken und die Stelle mit Bindemittel abstreuen. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter der Telefonnummer 0751/8033333 um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.