Leichte Verletzungen hat ein 59 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 8.30 Uhr in der Schmalegger Straße erlitten. Eine 81–jährige VW–Fahrerin wollte laut Polizeibericht von der Henri–Dunant–Straße nach links einbiegen und übersah dabei den Biker. Bei der Kollision stürzte der 59–Jährige, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An seiner Harley entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, während am VW einer von etwa 1500 Euro.