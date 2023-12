Sie leben in Bulawayo, Simbabwe, einer von Armut geprägten Region im südlichen Afrika. Sie bauen Tische, Stühle und Schränke. Angehende Schreiner, die damit versuchen, der regionalen Armut zu entkommen. Mit der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die „Schwäbische Zeitung“ in diesem Jahr zum ersten Mal den Verein Ekuthuleni aus Ravensburg, der den Menschen in Bulawayo eine Perspektive schenkt.

Alle zwei Jahre lassen sich acht bis zehn Jugendliche im Ort Gumtree in Bulawayo zu Tischlern ausbilden. Zurückzuführen ist das „Ekuthuleni Carpentry Project“ auf die aus Nürtingen stammende Ingeborg Landsmann, die 1991 die Schreiner-Ausbildung ins Leben rief. Damit schenkte sie den jungen Menschen eine Perspektive, die ihnen aufgrund der Armut und den damit entstehenden Bildungsbarrieren verwehrt geblieben wäre. Das Wort „Ekuthuleni“ steht für friedvoller Ort und beschreibt, wie die Lehrlinge im Ausbildungszentrum zusammen leben und arbeiten.

Hilfe zur Selbsthilfe

Da nicht alle Kosten der Ausbildung durch Eigenleistungen wie dem Verkauf von Ernteerträgen gedeckt werden können, bauten Freude von Landsmann im Jahr 2000 den Verein „Ekuthuleni“ rund um das „Ekuthuleni Carpentry Project“ mit Sitz in Ravensburg auf. Leiterin ist Ingrid Thoma, die bereits seit 1989 mit Landsmann befreundet ist. Das Motto des Vereins lautet „Hilfe zur Selbsthilfe für junge Menschen“. Seit 2006 wird im Kreis Ravensburg zudem der „kleinste Adventskalender der Welt“ verkauft, der die Finanzierung der Ausbilder in Bulawayo ermöglicht.

Das Team in Bulawayo unterstützt die Jugendlichen dabei, nach der zweijährigen Ausbildung im Schreiner-Beruf zu arbeiten. Besonderes Augenmerk liegt auch auf der Entwicklung von Selbständigkeit. Ausgebildet werden die jungen Männer von Mishack Mugiyo und John Chattimann.

Viele der angehenden Tischler sind nur mit einem Elternteil aufgewachsen oder sind sogar Vollwaisen. Nur die wenigsten können sich daher eine schulische Ausbildung leisten. Um den Auszubildenden entgegenzukommen und ihnen die Bildung zu ermöglichen, können sie ihre Ausbildungskosten auch statt mit Geld mit Naturalien wie Mais und Zucker bezahlen.

Extreme Trockenheit und Dürren

Doch gerade diese Möglichkeit der Finanzierung ist in diesem Jahr bedroht. Denn das Wetterphänomen El Niño sorgt in Teilen Simbabwes für extreme Dürren und damit zum Ausfall von Ernten, sagt Ausbilder Mishack Mugiyo.

Das Klimaphänomen El Niño tritt alle zwei bis sieben Jahre im Pazifik auf. Dabei wird durch Veränderungen von Luft- und Meeresströmungen das Wetter beeinflusst. An der Westküste Südamerikas und Ostafrika steigt der Niederschlag überdurchschnittlich an. Im südlichen Afrika oder auch im Osten Australiens führt das Phänomen hingegen zu extremer Trockenheit und Dürre.

Auch in Bulawayo müssen die Menschen aktuell ihren Wasserverbrauch stark einschränken. „In der Stadt herrscht Wasserknappheit und von der Stadtverwaltung werden die Wasserhähne nur einmal pro Woche geöffnet“, so Mugiyo.

Finanzielle Unterstützung der Lehrlinge

Um besser auf Trockenperioden vorbereitet zu sein, sollen mit den Spendengeldern aus „Helfen bringt Freude“ daher auch wetterresistentere Pflanzen angebaut werden wie Mais oder Cashew-Bäume. Auch die Wohnräume und Werkstatt möchte der Verein Ekuthuleni renovieren. „Doch der Fokus liegt weiter auf der finanziellen Unterstützung der angehenden Tischler“, sagt Ingrid Thoma.

Für sie ist der Verein und die dadurch geleistete Hilfe eine Herzensangelegenheit „Es ist großartig, wie wir gemeinsam auf so weite Distanz an diesem Projekt arbeiten und die Menschen vor Ort unterstützen“, so Thoma. Sie hofft, dass die SZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ einen Teil dazu beiträgt, auch in Zukunft bessere Lebensbedingungen für die Lehrlinge und ihre Familien zu schaffen.