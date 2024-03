Die neuen Glocken der Johanneskirche wurden am Sonntag, 3. März, eingeweiht. Pfarrer Claudius Kurtz sprach über die Geschichte des Turmes und der Glocken und erzählte, worin sich die vier neuen Glocken unterscheiden, die jeweils einzeln geläutet wurden.

Mehrere Redebeiträge bei der Einweihung

Am Ende wurden alle vier Glocken gleichzeitig geläutet. Neben Christof Wild vom Kirchengemeinderat und Frieder Wurm, der die Planung und Bauleitung der Sanierung übernommen hatte, sprach auch der erste Bürgermeister Simon Blümke ein paar Worte. Er beendete seine Rede mit den Worten: „Die Zuversicht wurde in Stein gebaut, aber wir tragen sie in unseren Herzen und nehmen sie mit.“