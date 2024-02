Mit Umwelt-, Natur- und Klimaschutzprojekten gute Lösungen bieten

Mit dem Wettbewerb „Preisgekrönt 2024“ würdigen die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, die Elobau-Stiftung und der Kreisjugendring Ravensburg das Engagement von Menschen, die sich vor der eigenen Haustüre für Umwelt-, Natur- und/oder Klimaschutz einsetzen. Laut Pressemitteilung suchen die Initiatoren Projekte und Initiativen, die gute Lösungen für die aktuellen Herausforderungen bieten und vor Ort einen wichtigen Beitrag zum sozial-ökologischen Wandel leisten. Lösungen, die zum Beispiel zu mehr Nachhaltigkeit im Leben beitragen, die einen bewussteren Umgang mit Ressourcen aufzeigen, zu einem veränderten Konsumverhalten anregen, einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt oder zum Schutz von Gewässern, Wiesen und Wäldern leisten.

Mitmachen können alle Menschen in der Region Allgäu-Oberschwaben, die Initiativen, Projekte, Maßnahmen und Ideen im Sinne der Wettbewerbsausschreibung umtreiben. Schulen, Vereine, Naturschutzverbände, Kommunen und andere Organisationen sind eingeladen, ihre Projekte einzureichen. Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und die Elobau-Stiftung loben ein Preisgeld im Gesamtwert von 20.000 Euro aus.

Im Rahmen des „Festivals der Lösungen“ gibt es eine Nominierungsveranstaltung inklusive Publikumsvoting am 5. Juli in Leutkirch. Aus den bestplatzierten Projekten an diesem Abend ergibt sich das Teilnehmerfeld für das Finale und die Preisverleihung am 27. September auf der Landesgartenschau in Wangen. Eine unabhängige, interdisziplinäre Jury bewertet die Bewerbungen.

Teilnahmebedingungen: Das Projekt wird im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2024 begonnen oder umgesetzt. Das Projekt wird in der Region Allgäu-Oberschwaben durchgeführt. Der Projektträger ist als gemeinnützig anerkannt oder öffentlich-rechtlicher Natur. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2024.

Kontakt: Bürgerstiftung Kreis Ravensburg: Anja Beicht, E-Mail: [email protected], Telefon 0751/35912943; Elobau-Stiftung: Peter Aulmann, E-Mail: [email protected]; Telefon 07561/970777; Kreisjugendring Ravensburg: Tarkan Altunbas, E-Mail: [email protected]; Telefon 0751/21081.