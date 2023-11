Mit über drei Promille im Graben gelandet

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte ein 53-jähriger Autofahrer, dessen Fahrt am Samstag gegen 19 Uhr in einem Graben neben der K 7981 zwischen Karrer und Oberzell geendet hat. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge war der Mann in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in dem dortigen Graben gelandet. Mehrere Versuche des 53-Jährigen, den Wagen aus dem Graben zu manövrieren, scheiterten und der Pkw rutschte aufgrund des feuchten Erdreichs jedes Mal zurück. Dabei stieß dieser zweimal gegen die Grabenwand, wodurch an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten nach Angaben der Polizei deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 3,4 Promille, weshalb der 53-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an. Um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.