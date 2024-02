Ravensburg

Mit Stein Autoscheibe eingeworfen

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen in der Straße „Am Kanal“ geparkten Pkw in Weißenau beschädigt. Mutmaßlich mit einem Stein warf der Unbekannte die hintere rechte Seitenscheibe ein und verursachte dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro, so die Polizei.