Das Trio forderte Geld, als die drei bislang unbekannten Täter am Mittwoch kurz nach 20 Uhr die 35-Jährige in der Bahnhofstraße angingen. Die Frau war laut Polizei mit ihrem Fahrrad im Bereich des Bahnhofs in Richtung Weißenau unterwegs, als sich ihr das Trio nach dem Bahnübergang auf Höhe des Fahrradständers in den Weg stellte.

Um die Forderung nach Geld zu unterstreichen, zog ein Täter ein Messer. Als die Frau in einigen Metern Entfernung einen Mann sah und um Hilfe rief, sprühte einer der Täter der 35-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete mit seinen beiden Komplizen auf dem Radweg in Richtung Oberzell.

Täter 15 bis 19 Jahre alt

Die drei Tatverdächtigen werden als 15 bis 19 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Alle drei Täter waren mit einem Schlauchschal vermummt, einer hatte zudem ein Tuch mit schwarz-weißem Camouflage-Muster um. Sie waren dunkel gekleidet, einer der jungen Männer trug eine blaue Hose.

Polizei bittet um Hinweise

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Trio geben können, sich unter Telefon 0751 803‐3333 zu melden. Insbesondere der um Hilfe gerufene Mann, der eine Glatze hatte und etwa 40 Jahre alt sein soll, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.