Früher hat Wolfgang Raff in seiner Freizeit mit Begeisterung bei einem Gärtner gearbeitet. Die Hege und Pflege von Pflanzen ist bis heute seine Leidenschaft geblieben. Ein bisschen wie ein Gärtner hat der promovierte Mediziner immer auch seine Arbeit mit Kindern verstanden: „Man muss für Schutz und gute Bedingungen sorgen. Das ist dann lebensfördernd. Und genau das war immer meine Leitlinie“, sagt er. Nach 35 Jahren und mit fast 70 hört der geschätzte Ravensburger Kinderarzt aus dem Hochhaus am Goetheplatz jetzt auf. Die gute Nachricht: Wolfgang Raff hat einen Nachfolger für seine Praxis gefunden.

Wolfgang Raff hat einen Nachfolger für seine Praxis in Ravensburg gefunden. (Foto: Frank Hautumm )

So gerne er seinen Beruf ausgeübt hat, die 60-Stunden-Wochen seien ihm zuletzt doch immer schwerer gefallen, erzählt Raff im Gespräch mit Schwäbische.de. Seit drei Jahren hat er deshalb nach einem Nachfolger gesucht und in Sebastian Hütker nun auch gefunden. Seit Januar arbeitet Hütker, bis dato am Kinderkrankenhaus am Elisabethenkrankenhaus tätig, schon in der Praxis mit.

Am 1. April wird er sie übernehmen. Wolfgang Raff wird dann noch als Angestellter ein paar Stunden pro Woche einbringen, vor allem in seinem Spezialgebiet, der Kinder-Neurologie. Der Bedarf in diesem Bereich ist groß, Anlaufstellen gibt es kaum.

Praxen häufig überfüllt

Hätte Raff wie so viele Kollegen keinen Nachfolger gefunden, hätte er die Praxis wohl stark verkleinert, um sie „wirtschaftlich tragbar“ noch eine Zeit weiterzuführen. Das Problem, dass viele Eltern auch in Ravensburg nur noch schwer einen Kinderarzt finden, hätte sich verschärft. Den allgemeinen Ärztemangel in Deutschland spüren Eltern derzeit besonders stark in der Kindermedizin. Praxen sind häufig überfüllt, es gibt kaum Termine.

Wolfgang Raff ist froh, dass die Phasen nicht allzu häufig waren, in denen auch er keine Patienten mehr aufnehmen konnte. Die Zeiten gab es aber - beispielsweise, als in der Weststadt eine große Praxis dicht machte und auf einen Schlag 1000 Kinder einen neuen Arzt brauchten. In Ravensburg hätten dann alle Kollegen zusammengeschafft, um das aufzufangen. „Der Preis war dann halt, dass die Mittagspause häufig auch noch wegfiel“, so der 69-Jährige. Experten sprechen seit Jahren von einer gewaltigen Unterversorgung in der Pädiatrie. Auf dem Papier, also in der Rechnung der Kassenärztlichen Vereinigung, ist beispielsweise Ravensburg jedoch sogar überversorgt mit Kinderärzten.

Eine Frage der Prioritäten

Die Schere geht auch dort auseinander, wo die Bezahlung der Kinderärzte im Vergleich mit Kollegen recht gering, die Kinderheilkunde auf der anderen Seite aber in den Praxen besonders personalintensiv ist. Über Gesundheitspolitik kann Wolfgang Raff deshalb nach 35 Jahren auch das eine oder andere Liedchen singen. Die Ärzte müssten immer neue Leistungen innerhalb der Pauschale erbringen, Tariferhöhungen oder einen Inflationsausgleich wie in der Wirtschaft gebe es aber nicht. Der Kinderarzt stellt sich die Frage nach den Prioritäten: „Da ist oft schon die Sprache verräterisch. Im Verkehr spricht die Politik von Investitionen, im Gesundheitswesen von Ausgaben.“

Die Freude am Beruf habe er sich aber nie verderben lassen. „Speziell die Lebensenergie von Kindern hat mich immer fasziniert, ihr Staunen und ihre Neugierde auf das Leben. Ich habe immer viel lachen können.“ Als Arzt sei ihm das Zusammenspiel mit den Eltern sehr wichtig gewesen - und das in unterschiedlichen Rollen. „Mal ist man nur Berater, manchmal ein Unterstützer, manchmal muss man aber sehr entschiedener Dirigent sein.“

Arbeit an der Elternkompetenz

Dass Eltern mit kranken Kindern heute schneller überfordert seien als ihre robusteren Vorfahren und häufig übersensibel bis hysterisch beim kleinsten Fieber reagierten, hat Raff so pauschal nicht feststellen können. „Natürlich fällt heutzutage in den Familienkonstellationen oft das weg, was früher die Oma im Haus geregelt oder eine erfahrene Tante gewusst hat. Aber dafür informieren sich Eltern auf anderen Wegen.“

Er habe stets versucht, Mütter und Väter anzuleiten, dass sie stetig sicherer würden bei der Einschätzung von Symptomen und Krankheitsverläufen.

Und trotzdem müssen sie die Gewissheit haben, dass sie auch einen Termin bekommen, wenn sie besorgt sind. Wolfgang Raff

Langfristig zahle sich diese Arbeit an der Elternkompetenz immer aus, auch wenn es beim ersten Kind für viele häufig noch schwierig sei, sagt der Opa von vier Enkeln.

Auch neben der täglichen Arbeit in der Praxis seien ihm das Elterncoaching und eine soziale Medizin sehr wichtig gewesen. Eltern beraten und begleitet hat er nicht nur bei klassisch körperlichen Erkrankungen, sondern auch bei ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung). Zusammen mit seiner Frau Julia Eichler-Raff hat er 15 Jahre lang Elternkurse durchgeführt. Dazu gehörte auch die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen in Qualitätszirkeln für ADHS, Adipositas und Frühen Hilfen, „alles Bereiche, in denen Investitionen starke positive individuelle Verbesserungen bringen und sich Gesundheits- und Lebensperspektiven verändern.“

Belastende Situationen

In 35 Jahren habe er viel Schönes in der täglichen Praxis erlebt, aber auch schwere Diagnosen stellen und traurige Schicksale begleiten müssen. Manche Situationen seien hochbelastend, das gehöre dazu. Aber gelernt habe er auch, dass Lebensglück nicht immer nur von einer kompletten körperlichen Gesundheit abhängig sei. Viele seiner einstigen kleinen Patienten seien irgendwann mit ihren Kindern wieder bei ihm aufgetaucht. „Das ist dann schon ein schönes Gefühl, wenn man offenbar nicht alles falsch gemacht hat.“

Die Zeiten aber haben sich in seiner langen Laufbahn auch in der Kindermedizin geändert: Bewegungsmangel, Kopfschmerzen, Haltungsschäden und Kurzsichtigkeit, häufig verursacht durch stundenlange Nutzung von digitalen Medien, seien Krankheitsbilder, die Kinderärzte heute immer häufiger beschäftigten.

Vorkämpfer für Notfalldienst

Nicht zuletzt war Wolfgang Raff Vorkämpfer für den kinderärztlichen Notfalldienst in Ravensburg, der heute eine Selbstverständlichkeit ist. Kinderärzte mussten Anfang der 1990er-Jahre noch den allgemeinen Notfalldienst in der Praxis absolvieren, erinnert er sich. Dann musste er vor allem Erwachsene behandeln - „Erwachsenenmedizin war ein hoher Stressfaktor für mich“, sagt Raff. Drei Jahre Überzeugungsarbeit habe es damals gebraucht, um einen kinderfachärztlichen Dienst aufzubauen.