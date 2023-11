Mit einem Sieg klopft der FV Ravensburg II ganz oben an

Es ist das Spitzenspiel des 14. Spieltags in der Fußball-Landesliga: Die U23 des FV Ravensburg hat am Sonntag (13 Uhr) den TSV Straßberg zu Gast. Es ist das Duell zwischen dem Vierten und dem Dritten. Der TSV Straßberg kommt mit der Empfehlung von 10 Punkten aus den vergangenen vier Spielen nach Ravensburg.

Der Blick auf die Tabelle ist „angenehm, aber nicht relevant“, sagt Ravensburgs Trainer Thomas Gadek ‐ und wiederholt das auch gerne immer wieder. Der Blick lohnt sich trotzdem: Drei Spieltage vor der Winterpause ‐ zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde ‐ liegt der FV auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Die Ravensburger haben nach Spitzenreiter Balingen II das zweitbeste Torverhältnis, auf Rang zwei sind es nur zwei Punkte.

Von ganz hinten bis ganz vorne stark besetzt

Zwei Punkte vorne dran ist auch der Gegner vom Sonntag: Zuletzt haben die Straßberger die Verbandsligaabsteiger VfB Friedrichshafen und FC Wangen sowie den FC Albstadt besiegt. Deshalb glaubt auch jeder Thomas Gadek, wenn er einen seiner großen Standardsätze rausholt: „Das wird ein ganz schwerer Gegner.“ Keine Frage: Die Straßberger sind von ganz hinten (Torwart Christopher Kleiner) bis ganz vorne gut besetzt ‐ Torjäger Pietro Fiorenza hat gegen Albstadt den Elfmeter zum 1:1 verwandelt und in der Nachspielzeit das 2:1 erzielt.

Gadek weiß: „Wenn wir gegen Straßberg gewinnen, sind wir vorne dabei.“ Und wenn nicht: „Dann müssen wir mal sehen ...“ Der FV-Trainer redet sowieso lieber über die Entwicklung seiner Spieler und das Zusammenwachsen seines Teams als über den Tabellenstand. Dort ist eine so gute Einheit entstanden, dass auch die Integration von Spielern gelingt, die im Oberliga-Kader nicht zum Zuge kommen ‐ wie Leandro Stehle und Dennis Blaser. Blaser traf gegen Ochsenhausen, Stehle erzielte in Harthausen ein Doppelpack. Da blitzt Lust statt Frust durch. „Es braucht auch die Unterstützung aus der Mannschaft“, meint Gadek. „Und da bin ich speziell meinen erfahrenen Jungs wie den Fögers, Munti (Dumitru Muntean, Anm. der Red.) und Martin (Bleile) dankbar.“

Auf jeden Fall auf dem Kunstrasen

Thomas Gadek kann fast aus dem Vollen schöpfen, was seinen Kader für die Partie gegen Straßberg anbelangt. Beim 4:2-Sieg in Harthausen konnte Ravensburgs Trainer auch seinen Kapitän Julian Flock wieder 20 Minuten lang testen ‐ und ist optimistisch, was einen Einsatz von „Flocke“ für den Sonntag anbelangt. Da könnte es von Null auf Hundert gehen, denn in Luka Föger ist eine der tragenden Säulen des Ravensburger Spiels nach einem Schlag auf den Fuß in Harthausen angeschlagen ‐ eventuell braucht es daher einen Ersatz im zentralen Mittelfeld.

Aufgrund der Wetterverhältnisse wird das Spiel auf Kunstrasen angepfiffen. Laut Gadek ist das künstliche Geläuf beim Nachbarn TSB Ravensburg voraussichtlich belegt, daher spielt der FV II „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ (Gadek) wieder auf dem eigenen, kleineren Platz.