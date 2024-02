Der SV Oberzell veranstaltet am Wochenende zum 15. Mal den TWS Winter-Cup. Beim Vorbereitungsturnier sind neben dem Veranstalter aus der Fußball-Bezirksliga die drei Verbandsligisten TSV Berg, FV Rot-Weiß Weiler und SC Pfullendorf am Start. Der SVO präsentiert bei seinem Turnier einen neuen Stürmer.

Vier Spiele am Samstag und Sonntag

„Wir freuen uns, dass wir den Zuschauern ein so attraktives Teilnehmerfeld bieten können“, sagt Gerhard Schmitz, Sportlicher Leiter beim SVO. Der Winter-Cup startet am Samstag (13 Uhr) mit der Partie des SC Pfullendorf gegen den FV Rot-Weiß Weiler. Um 15 Uhr steht das Spiel zwischen dem TSV Berg und dem SV Oberzell auf dem Programm. Am Sonntag wird um 13 Uhr das Spiel um Platz drei und um 15 Uhr das Endspiel zwischen den beiden Siegern des Vortags angepfiffen.

„Für uns ist das ein super Test. Wir wollen sehen, wo unsere Mannschaft steht“, meint Schmitz. Der SV Oberzell hat eine Mission: Das Team von Trainer Daniel Hörtkorn soll in der Bezirksliga den Spitzenreiter SV Vogt noch abfangen. Die Vogter sind fünf Punkte weg. „Wir wollen eine Aufholjagd starten“, sagt Schmitz.

Dafür hat sich der SVO namhaft verstärkt: Vom VfB Friedrichshafen kam Sascha Hohmann. Der Stürmer hat sich am vergangenen Samstag beim 6:1-Testspielsieg gegen Haisterkirch mit zwei Treffern für den Winter-Cup warmgeschossen.

Berg hat schwierige Tage hinter sich

Der TSV Berg hat das Turnier im vergangenen Jahr durch einen 5:3-Sieg im Finale gegen den FC Überlingen gewonnen. In diesem Jahr mit am Start ist Bergs Transfercoup Hannes Pöschl - der 28-Jährige Torjäger kam in der Winterpause vom Regionalligisten FV Illertissen. „Natürlich werden wir ihn beim Winter-Cup sehen“, sagt Trainer Oliver Ofentausek.

Die letzten vier Einheiten waren super - die Jungs arbeiten hart. Bergs Trainer Oliver Ofentausek

Für Pöschl gilt die gleiche Ansage wie für die anderen Kicker des TSV auch: „Eine Woche vor dem Start zurück in die Meisterschaft den ... aufreißen.“ Die Berger kommen aus einem Tal: „Wir hatten zwei Wochen lang so viele verletzte und angeschlagene Spieler wie selten“, berichtet Ofentausek. „Aber die letzten vier Einheiten waren super - die Jungs arbeiten hart.“

Der SC Pfullendorf hat als Neunter der Verbandsliga Südbaden überwintert. Der Verein hat zuletzt Torwart Ronny Klockner an den FC Rot-Weiß Salem verloren. Vom VfR Stockach zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt ist Stürmer Dominik Ladan. Im letzten Vorbereitungsspiel haben die Pfullendorfer am vergangenen Samstag den FC Wangen mit 2:0 besiegt. Für Trainer Hakan Karaosman und sein Team beginnt am 2. März die Rückrunde beim SV Stadelhofen.

Die Trainer können unbegrenzt wechseln

Der FV Rot-Weiß Weiler tut sich nach der Landesliga-Meisterschaft in der Verbandsliga schwer. Erst zum Ende der Hinrunde kamen die Allgäuer in Tritt und holten in den letzten fünf Spielen vor der Winterpause zehn Punkte. Trotzdem geht Weiler mit einem Rückstand von vier Punkten auf den Relegationsplatz in die Rückrunde. Eine wichtige Personalie hat der Verein geklärt: Trainer Uwe Wegmann hat frühzeitig verlängert. Im Winter hat Weiler Mittelfeldspieler Philipp Huckenbeck verpflichtet, den Sohn des ehemaligen Spielers und Trainers Fredy Huckenbeck.

Die Spiele des Winter-Cups laufen nach den bewährten Regeln der vergangenen Jahre: Wechsel sind unbegrenzt möglich und bei einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit geht es direkt ins Elfmeterschießen.