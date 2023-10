Mit großer Mehrheit hat der Ravensburger Kreistag seine Klimaschutzstrategie aus dem Jahr 2016 angepasst und neue Ziele, sowie konkrete Maßnahmen beschlossen. In welchen Bereichen was erreicht werden soll, und warum der Anpassung an den Klimawandel eine wachsende Bedeutung zukommt, ein Überblick.

Was bedeutet Klimaneutralität?

Der Landkreis will, so die Strategie, bis 2040 seine Netto-Treibhausgase um 90 bis 100 Prozent gegenüber den Emissionen im Jahr 1990 senken. Bis 2030 sollen es 65 Prozent weniger als in dem Vergleichsjahr sein. Klimaneutralität definiert die Kreisverwaltung mit Verweis auf das Umweltbundesamt als einen „Zustand, bei dem menschliche Aktivitäten im Ergebnis keine Nettoeffekte auf das Klimasystem haben.“ Treibhausgasneutralität bezieht sich dagegen ausschließlich auf das Erreichen von Netto-Null der Treibhausgasemissionen. Da es für Klimaneutralität jedoch keine offizielle Definition gibt, werden im alltäglichen Gebrauch beide Begriffe gleichbedeutend verwendet.

Was unternimmt die Kreisverwaltung selbst?

Im Jahr 2022 ergänzte der Landkreis Ravensburg das Ziel der klimaneutralen Kommunalverwaltung bis 2040 ‐ in der Unterstützenden Erklärung zum Klimaschutzpakt des Landes Baden Württemberg. Hierfür wurden zwei vom Land geförderte Stellen für eine klimaneutrale Verwaltung geschaffen. Emissionen sollen reduziert und Unvermeidbares kompensiert werden.

Die Treibhausgasemissionen der Kreisverwaltung entstehen unter anderem beim Betrieb der kreiseigenen Liegenschaften, also durch Heizwärme und Stromverbrauch, durch den Fuhrpark in Form von Kraftstoff und Strom, durch Dienstreisen, Veranstaltungen und das komplette Beschaffungswesen. Ein sogenannter „Treibhausgasreduktionsfahrplan“ soll entwickelt werden, damit die Potenziale ausgeschöpft werden.

Welche Rolle spielt der „European Energy Award“?

Der sogenannte „European Energy Award“ ist ein europaweites Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsinstrument. Im Prozess werden Stärken und Schwächen in verschiedenen Handlungsfeldern analysiert, wodurch eine zielorientierte Maßnahmenplanung erfolgen kann. Für die Umsetzung und Kontrolle des EEA-Prozesses ist das interne Energieteam unter Anleitung der Energieagentur Ravensburg als externer Berater zuständig. Seit 2012 ist der Landkreis ausgezeichnete Gold-Kommune.

Wie weit sind die Städte und Gemeinden im Landkreis?

Alle Städte im Landkreis Ravensburg haben ein Energie- und Klimaschutzkonzept erstellt. Personal wurde teilweise explizit für den Bereich Energie und Klimaschutz und zur Umsetzung der klimaneutralen Verwaltung bis 2040 eingestellt. 22 von den insgesamt 39 Städten und Gemeinden im Landkreis Ravensburg nehmen am European Energy Award teil. Auf sie entfallen 87 Prozent der Bevölkerung des Landkreises.

Welche Ziele gibt es im Bereich Mobilität und Verkehr?

Der Landkreis ist für den öffentlichen Nahverkehr auf den Straßen im Kreis zuständig. Hier soll das Angebot im Regionalbusverkehr verbessert werden. Was im Kreistag nicht jedem ‐ Kritiker ist etwa die FDP-Fraktion ‐ gefällt, ist die Planung von On-Demand-Angeboten wie Rufbussen, die das Linienangebot ergänzen sollen. Der Landkreis setzt sich außerdem für den Ausbau des Bahnverkehrs ein, für den das Land verantwortlich ist. Um zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen, sollen der Vertrieb und das Angebot auch qualitativ verbessert werden. Der Landkreis fördert den Rad- und Fußverkehr.

Welche Rolle spielt die Biodiversität?

Um die biologische Vielfalt zu stärken und die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, setzt der Landkreis Ravensburg als bundesweit erster überhaupt auf eine eigene Strategie. Ziele sind die Entwicklung von Ökosystemen als Lebensgrundlage für die heimische Flora und Fauna, die Aufwertung strukturverarmter Flächen und die stärkere Vernetzung von Biotopen.

Warum hat der Moorschutz eine besondere Bedeutung?

Moore haben als Langzeitspeicher für Kohlenstoff eine wichtige natürliche klimaschützende Funktion. Weitere vorteilhafte Eigenschaften sind die Regulierung des Wasser- und Nährstoffhaushalts und die kühlende Wirkung auf die Umgebung durch Verdunstung. Moore bieten zudem einzigartige Lebensräume für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Mit dem Wurzacher Ried besitzt der Landkreis die größte, intakte Hochmoorfläche in Mitteleuropa.

Ziel des Kreises ist es, die Wasserstände anzuheben, damit die Kohlenstoffspeicher in den Moorböden erhalten bleiben. Nur so kann eine Treibhausgasneutralität erreicht werden. Zusätzlich zum Erhalt der noch existierenden naturnahen Moorflächen, müssen Maßnahmen zur Wiedervernässung auf solchen Moorflächen aktiv vorangetrieben werden, die als Nutzflächen trockengelegt wurden. Das geschieht zum Beispiel im Rahmen des oberschwäbischen Seenprogramms.

Wird auch an Klimawandelanpassung gedacht?

Mit Dürre, Hitze und Starkregen sind die Folgen des Klimawandels bereits zu spüren. Neben Klimaschutz gilt es deshalb ‐ so steht es in der Klimaschutzstrategie des Kreises ‐ notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um die nicht mehr vermeidbaren Auswirkungen des Klimawandels für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Verschiedene Bereiche der Landkreisverwaltung vom Bau- und Umweltamt über das Forstamt bis hin zum Gesundheitsamt beschäftigen sich mit den zentralen Zukunftsthemen wie Hochwasserschutz, Wassermangel, klimaresilienten Wäldern und Kulturen, sowie Hitzeschutz.