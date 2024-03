Mit der TWS Hochbehälter besichtigen

Der Weltwassertag findet jedes Jahr am 22. März statt. Er wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um weltweit auf die besondere Bedeutung und den Schutz des Trinkwassers aufmerksam zu machen. Der diesjährige Weltwassertag legt den Fokus auf eine faire und gemeinsame Nutzung und steht deshalb unter dem Motto „Wasser für den Frieden“, schreiben die Technischen Werke Schussental in einer Pressemitteilung.

Für alle, die wissen möchten, wo das Trinkwasser in der Region herkommt und wie es bereitgestellt wird, lädt die TWS am Freitag, 22. März, zur Besichtigung des Wasserhochbehälters Bockstall in Weingarten ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Hochbehälter Bockstall im Brunnenweg in Weingarten. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich bei der TWS bis zum 20. März anmelden unter www.tws.de/event oder per E-Mail an [email protected].