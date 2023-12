Mit dem Schlemmerblock Tafeln unterstützen

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost gemeinsam mit der Vertriebs-Marketing-Gesellschaft (VMG) Schlemmerblöcke für die Region Ravensburg für das Jahr 2024. Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock ist ein Gastronomie- und Freizeitführer im Pocketformat. Er beinhaltet Angebote in den Kategorien Restaurant, Schnellrestaurant, Frühstück und Brunch, (Eis-)Café, Schlürfen und Freizeit. Ebenfalls enthalten ist ein 20 Euro-Guthaben für die Online-Plattform Mobile-Gutscheine.de. Dort können weitere 8.000 Gutscheine, mobil und in ganz Deutschland eingelöst werden.

2:1-Prinzip

Die Gutscheine funktionieren nach dem 2:1-Prinzip. Wer beispielsweise zu zweit in einem der teilnehmenden Restaurants essen geht, erhält das zweite Hauptgericht, günstiger oder wertgleich, gratis. Alternativ gewähren einige Freizeitanbietenden eine Gesamtersparnis von mindestens 30 Euro.

Die Geschäftsführung der VMG Group hatte sich in diesem Jahr dazu entschieden, einen Euro pro verkauftem Schlemmerblock an die jeweilige regionale Tafel zu spenden. Laut Pressemitteilung kamen dabei insgesamt 58.061 Euro zusammen, die an 130 regionale Tafeln in Deutschland gehen. Wie die VMG weiter mitteilt, stellt das Unternehmen den regionalen Tafeln in der Jubiläumsauflage 2024 eine doppelseitige Anzeige zur Verfügung. Auf diesen wird zu Spenden für die sozialen Einrichtungen aufgerufen.

Gewinnspiel und Datenschutzhinweise

Wer einen Schlemmerblock für das Jahr 2024 für die Region Ravensburg gewinnen möchte, der sollte bis Freitag, 29. Dezember, 12 Uhr, eine Mail mit dem Stichwort „Schlemmen“ an [email protected] senden. Wichtig ist die Angabe der Adresse, denn die Gewinner erhalten das Gutscheinbuch per Post zugesandt. Alle Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutz.