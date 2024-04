Schon wieder macht ein Geschäft zu, das den besonderen Mix in der Ravensburger Innenstadt ausmacht: Ende Mai schließt Claudia Scheck ihren Dekoladen „Küche und Genuss“ in der Eisenbahnstraße 17. Nach 23 Jahren in der Unterstadt zieht die 56-Jährige jetzt die Reißleine. Sie hätte gern weiter gemacht. Doch das geht nicht mehr.

In dem 140 Quadratmeter großen Raum gibt es stilvolle Tassen, Teller, Vasen, jede Menge Accessoires sowie hochwertige Tees und Gewürze. Nach 18 guten Jahren in der Adlerstraße wollte sich Claudia Scheck verändern und wechselte in das Eckgeschäft in der Oberen Breite/Ecke Eisenbahnstraße. Bereut hat sie das nicht. „Wir konnten unsere Sachen hier besser präsentieren - ich habe es geliebt, hier zu arbeiten.“ Außerdem sei die Nachbarschaft in dieser „coolen Ecke“ - ob Tafelblatt, Raphael König, Suitery oder Sasa-Damenmode - super. Die Stammkunden, die ihr seit Jahrzehnten die Treue halten, ebenfalls.

Kundenfrequenz ist eingebrochen

Nur: Es sind zu wenige. Seit Corona bricht die Frequenz immer weiter ein. Die Sanierung der Marienplatzgarage habe ein Übriges getan und Kunden, die früher regelmäßig etwa aus Tettnang zu ihr gekommen seien, vergrault, sagt Scheck. Obendrauf komme die Inflation, die zum Sparen zwingt. Nicht zuletzt vermutet die 56-Jährige, dass bei vielen Kunden „die Schränke wohl einfach voll sind“. Nicht zuletzt gibt es bei ihr qualitativ hochwertige Designerstücke, „die man eben nicht unbedingt braucht, sondern die eher was für die Seele sind“.

Weil der Umsatz mittlerweile in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand stehe, wie Scheck auf Anfrage der Redaktion sagt, hört sie nun auf. Schweren Herzens. Aber: „Das Jahr 2023 war eine Katastrophe.“ Und die schlechten Tage, die es früher ab und zu mal gab, würden sich mittlerweile häufen.

An der Ravensburger Unterstadt als Standort zweifelt sie nicht. Auch die Konkurrenz in ihrer Branche sei kein Problem. „Die belebt das Geschäft“, ist Scheck nach wie vor überzeugt. Sie glaubt: „Ein Kunde kommt weniger wegen eines bestimmten Ladens in die Innenstadt, sondern wegen des Gesamtangebots.“

Dieses hat sie im Übrigen durch einen Onlineshop ergänzt. Dieser werde zwar gut genutzt, wie sie sagt; oft kämen auch Kunden in den Laden, die sich vorher im Netz übers Angebot schlau gemacht hätten. Doch rentiert hat sich die Webseite am Ende nicht. „Großartig Umsatz haben wir da nicht gemacht“, resümiert Scheck.

Was hingegen läuft, ist das Label „August und Gertrude“, das sie 2018 mit ihrem Mann Stefan Backes gegründet hat. Unter diesem Namen produzieren die beiden Sterne, Blumen oder Kuchentopper aus Holz, Leporellos aus Papier oder personalisierte Schriftzüge. „August und Gertrude“ wird es auch weiterhin geben, sowohl als Onlineshop als auch mit einem Showroom in der Ravensburger Weststadt

Ende Mai schließt Claudia Schecks Dekoladen in der Eisenbahnstraße/Ecke Obere Breite. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

In den sozialen Medien ist Claudia Scheck ebenfalls präsent. Dort hat sie ihren Ausstieg damit begründet, dass es „in der aktuell wirtschaftlichen Lage herausfordernd und sehr kräftezehrend“ sei, „als kleiner Store ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Produktangebot zu bieten“. Und sie bedankt sich bei allen, denen es wichtig gewesen sei, lokal einzukaufen. Allerdings bräuchte es mehr von eben jenen Leuten, die sich bewusst fürs analoge Einkaufen entscheiden. An dieser Stelle ist Claudia Scheck aber raus, denn für sie ist klar: „Ich möchte meine Kunden nicht belehren - wenn es nicht reicht, reicht es eben nicht.“

Tatsächlich hätten auch immer wieder junge Leute um die 20 den Weg in ihren Laden gefunden. Wobei die dann weniger eine große Vase sondern stattdessen einen Chai-Tee mitgenommen hätten. Den können sie künftig an Ort und Stelle auch trinken: Denn die Räumlichkeiten in der Eisenbahnstraße 17 übernimmt Elena Löffler, die bislang in der Gerberstraße 3 einen Mix aus Café und Yogastudio betreibt.