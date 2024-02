„Asche gehört auf den Friedhof!“ - Dieser Titel in einem kirchlichen Sonntagsblatt klingt bedenkenswert. Vor allem, wenn die Kirche mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit gerade mit diesen starken Worten beginnt: „Bedenke, Mensch, dass Du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst!“ Diese Sprachformel aus dem christlichen Gottesdienst wird mit dem Ritual begleitet, dass den Gläubigen über das Haupt Asche gestreut wird. Wird einem damit die Vergänglichkeit des eigenen Lebens vor Augen geführt?

Die Redewendung in „Sack und Asche gehen“

Der erwähnte Titel möchte darauf hinweisen, dass die Asche eines Verstorbenen ausschließlich auf den Friedhof und nicht ins Wohnzimmer gehört. Das leuchtet bei allen möglichen Bestattungspraktiken, die eventuell in anderen Ländern möglich sind, den meisten Menschen ein. Die Redewendung in „Sack und Asche gehen“ könnte eine andere Antwort liefern.

Im Laufe der Geschichte, hat diese Redewendung eine missverständliche Wendung genommen, dass mehr die individuelle Schuld in Vordergrund gerückt wurde, als vielmehr die Trauer ihren ursprünglichen Sinn behalten hat, mit der sich die Menschen im altorientalischen Raum sichtlich „in Sack und Asche“ gehüllt haben, um nach außen hin ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen. Die Asche war in dieser Weise eine Schutzhülle, mit der den Anderen öffentlich signalisiert werden sollte: „Nimm Rücksicht auf mich! Ich befinde mich gerade in der Trauer eines geliebten Menschen!“

Altorientalisches Ritual

Dieses altorientalische Ritual hat am Aschermittwoch seinen äußerlichen Ausdruck erhalten und knüpft inhaltlich daran an. Christen werden primär nicht mit der Asche bestreut, um sich ihrer Schuldgefühle bewusst zu werden, sondern um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen, etwas Liebgewonnenes verloren zu haben. Dieses „in Sack und Asche gehen“ wurde viel zu lange von der Kirche auf die Schuldfrage reduziert. Letztlich kann sich ebenso die Kirche selbst dieses Rituals bewusst unterziehen, damit sie für die Trauer einen Ort schafft, in welchen sie der konkreten Frage nachspüren kann: Ecclesia, quo vadis - Kirche, wo gehst du hin?

Die ausgelassene Zeit der schwäbischen Fasnet täuscht über den Karnevalsschlager „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ nicht hinweg. Am Aschermittwoch werden die Masken wieder für ein Jahr in den Requisitenkammern begraben. Die Kirche kann sich auch nicht selbst hinwegtäuschen über so manche kritischen Geister, die sie als lächerlich und rückständig beurteilen, wenn sie an den alten Gebräuchen festhält. Beides hat seine Berechtigung: die gesellschaftliche Fasnet und der kirchliche Aschermittwoch.

Sichtweise auf die eigene Vergänglichkeit ändert sich

Somit muss sich das institutionalisierte Christentum nicht selbst bemitleiden, wenn es an dem alten Ascheritus festhält. Indem sie diesem Zeichen traut, dass den Menschen in traurigen Situationen damit Hoffnung geschenkt wird, verändert sich für die Trauernden die enge Sichtweise auf die eigene Existenz und Vergänglichkeit: Die Asche steht zwar für etwas Abgeschlossenes und findet eine neue Bestimmung als spiritueller Schutzmantel für den Prozess für etwas ganz Neues.