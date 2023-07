Mietvertrag für Ravensburger Digitallabor in greifbarer Nähe

Das Digitallabor für Ravensburger Jugendliche kann voraussichtlich wie geplant zum Jahresende erste Angebote machen. Wo genau die Einrichtung eröffnen wird, kann der Initiator und Stifter Jürgen Mossakowski noch nicht sagen. Das Team der Mossakowski–Stiftung sei aktuell dabei, den Mietvertrag für einen künftigen Standort zu besprechen, der aber noch nicht unterschrieben sei. Nachdem ein Neubau aufgrund einer Verdopplung der erwarteten Baukosten vom Tisch war, hat er sich selbst auf die Suche nach einem Standort zur Miete gemacht, um das Projekt nicht zu gefährden.

Platz für 30 Jugendliche im offenen Arbeitsbereich

Aktuell werde unter anderem geklärt, ob und wie schnell eine Glasfaserverbindung an dem Mietobjekt verlegt werden kann. Denn diese ist eine wichtige Voraussetzung, wie Mossakowski, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Technologieunternehmens CHG–Meridian, erklärt. Gleichzeitig werden auch schon Fragen zur Innenausstattung und Nutzung der Räume geklärt. Er gibt sich optimistisch: „Wir sind auf einem guten Wege.“

In den Räumen könnten 30 Jugendliche gleichzeitig in einem offenen Hauptarbeitsbereich aktiv werden. Dort könnten sich aber voraussichtlich kleinere Arbeitsbereiche, sogenannte Labs, für bis zu zehn Nutzer und Nutzerinnen abtrennen lassen. Die Räume könnten aber auch als Auditorium mit bis zu 36 Zuhörern genutzt werden.

Umstrittener Neubau kommt nicht

Die Mossakowski–Stiftung hat im Mai entschieden, die Eröffnung eines Digitallabors in Ravensburg auf eigene Faust voranzutreiben. Von einem Neubau auf dem Coswiger Platz haben Stadtverwaltung und Stiftung gemeinsam wegen Baukosten in Höhe von mehr als vier Millionen Euro — doppelt so viel wie geplant — Abstand genommen. Obwohl die Stiftung die weiteren Projektschritte jetzt vorerst alleine geht, ist die finanzielle Beteiligung der Stadt noch nicht vom Tisch — für Mossakowski wäre das auch ein Bekenntnis der Stadt zu dem Projekt.

Er hatte zugesagt, 1,8 Millionen Euro für das Projekt bereitzustellen. Wie weit die Summe das Projekt trägt, ist schwer vorherzusagen. Ursprünglich wollte die Stadt den laufenden Betrieb bezahlen und mindestens 140.000 Euro jährlich für Personal und weitere Betriebskosten ausgeben. Wie viel Geld sie künftig zum Projekt beisteuert, ist noch nicht entschieden, obwohl sich Mossakowski das für die Juli–Sitzung des Bildungsausschusses gewünscht hatte.

Wir werden das in der gebotenen Tiefe mit der Stiftung verhandeln, kündigt der städtische Pressesprecher Timo Hartmann an.

Das Projekt war umstritten — Umweltschützer und die Grünen–Fraktion im Gemeinderat hatten kritisiert, dass dafür eine der wenigen Grünflächen in Ravensburg bebaut werden soll.

Auch Lehrerworkshops und Veranstaltungen geplant

Wenn der Betrieb Ende des Jahres in einem Bestandsgebäude beginnt, soll das Digitallabor am Vormittag für die Schulen reserviert sein. „Hier stellen wir uns projektbasierte Unterrichtsformate vor“, so Jürgen Mossakowski.

Allerdings können sich Lehrerinnen und Lehrer in dieser Zeit nicht zurücklehnen. Sie sollen den Unterricht im Digitallabor selbst halten, erklärt Mossakowski. „Wir wollen sie aber dabei unterstützen, beziehungsweise mit ihnen gemeinsam neue Formate entwickeln.“

Die Stiftung steht mit Schulen im Kontakt und hat die Rückmeldung erhalten, dass einige Lehrkräfte Spaß daran haben, die neuen Möglichkeiten zu nutzen, wie der Stifter sagt. „Andere würden es gerne ausprobieren, freuen sich aber über Unterstützung.“ Er habe außerdem vor, ein Begleitangebot für Lehrerinnen und Lehrer anzubieten. Er wolle sie dafür gewinnen, bei der Entwicklung neuer Bildungsformate mitzumachen.

Auch Veranstaltungen in den Räumen geplant

Nachmittags werde es Workshops zu verschiedenen Themen geben. Außerdem sollen Schülerinnen und Schülern dann alleine oder im Team frei an Projekten arbeiten können.

„Daneben stellen wir uns aber auch in unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen zu relevanten Themen mit Bezug zu Digitalem vor“, fügt Mossakowski hinzu.