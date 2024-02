Der FV Ravensburg muss sich für die neue Saison neu aufstellen. Trainer Michael Schilling hat überraschend mitgeteilt, dass er zum Saisonende aufhört. Eigentlich hatte der Schweizer beim abstiegsbedrohten Fußball-Oberligisten einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Auch der Posten des Sportlichen Leiters ist, Stand jetzt, nach Ende der laufenden Spielzeit unbesetzt. Nun soll aber noch gemeinsam das große Ziel erreicht werden.

Die Entscheidung wirkt auf den ersten Blick überraschend

Michael Schilling ist und bleibt optimistisch. „Wir haben uns fußballerisch weiterentwickelt und können den Klassenerhalt schaffen“, sagt der Trainer des FV Ravensburg. Seine Mannschaft geht allerdings als Drittletzter der Oberliga in die restlichen 15 Saisonspiele. „Wir haben alle Mitkonkurrenten noch zu Hause, da brauchen wir Siege.“

Der Schweizer geht mit vollem Elan in die restliche Rückrunde. Umso überraschender wirkt auf den ersten Blick seine Entscheidung, seinen noch bis Sommer 2025 gültigen Vertrag beim FV zu kündigen. „Das ist kein Prozess von heute auf morgen“, sagt Schilling. „Ich habe mir viele Gedanken gemacht.“ Eines will der Trainer klarstellen: „Ich wollte damit nicht einer möglichen Entlassung durch den FV zuvorkommen.“

Eine Entscheidung für die Familie

Dazu habe es im Vorstand und im Aufsichtsrat auch keine Überlegungen gegeben, versichert Helmut Locher. „Es gab und gibt keine Trainerdiskussion, nicht umsonst haben wir mit Michael im Sommer noch einen Zwei-Jahres-Vertrag abgeschlossen“, versichert der FV-Aufsichtsrat. „Wir glauben, dass er die Mannschaft immer noch erreicht und mit ihr das Ziel Klassenerhalt schaffen wird.“

Um seine Entscheidung zu erklären, holt Schilling ein wenig aus. „Es war immer mein Traum, Fußballtrainer zu sein, und ich bin stolz, Trainer des FV sein zu dürfen.“ Er wisse aber, dass der Trainerberuf „gefährlich und intensiv“ sei. Ein Job an der Seitenlinie könne ganz schnell zu Ende sein. „Dann stehe ich ohne Job da. Und es wird kaum die ganze Fußballwelt nach mir schreien.“ Da er als Vater von zwei Kindern Verantwortung für seine Familie übernehmen muss und will, hat er sich dazu entschieden, seinen Vertrag wie zuvor beim 1. FC Rielasingen-Arlen fristgerecht und rechtzeitig zu kündigen.

„Für mich platzt ein Traum, aber ich entscheide im Sinne meiner Familie“, meint Schilling, der aber auch ehrlich anfügt: „Als Tabellenzweiter oder -dritter würde ich weitermachen.“ So aber nimmt der 47-Jährige im Sommer einen Job in der freien Wirtschaft in der Schweiz an.

Zweite wichtige Position im Verein ab Sommer offen

Zuletzt ist beim FV schon Fabian Hummel als Sportlicher Leiter abgelöst worden - bis zum Saisonende soll Thomas Ardemani als sportlicher Berater des Vorstands Dinge wie Kaderplanung übernehmen. Zur neuen Saison sind damit die beiden wichtigsten Posten in Bezug auf die Oberligamannschaft unbesetzt. „Wir im Vorstand und Aufsichtsrat bleiben ruhig und gelassen“, meint Locher. „Wir wollen nicht jetzt schon Diskussionen über einen Nachfolger führen.“

Erst in drei bis vier Wochen werde es im Vorstand und Aufsichtsrat Gespräche gegeben, erst dann wird ein Anforderungsprofil erstellt. „Es ist natürlich schwierig, solange wir nicht wissen, in welcher Liga wir nächste Saison spielen“, sagt Locher.

Der Mannschaft hat Schilling seine Entscheidung im Training mitgeteilt. „Sie kennen und schätzen meine offene und ehrliche Art“, meint der Schweizer. „Sie haben Verständnis gezeigt.“ Er wolle nun alles geben, damit der FV das Ziel Klassenerhalt noch schafft. „Wir erwarten auch von der Mannschaft, dass sie sich jetzt voll auf den Auftakt konzentriert“, sagt Locher.

Der neue Torwart könnte zum großen Faktor werden

Die Ravensburger müssen „gut aus den Startlöchern kommen“, wie Schilling sagt. Die Vorbereitung und der Einsatz auf dem Trainingsplatz haben dem Schweizer gefallen. „Alle haben einen Schub nach vorne gemacht. Aber wir bekommen immer noch zu einfache und zu viele Gegentore.“ Auch jüngst beim 3:2-Erfolg gegen die U19 des SC Freiburg. Es war der erste Sieg in der Vorbereitung. „Wir müssen weiter daran arbeiten, stabiler zu stehen, auch bei Standards“, sagt Schilling.

Ein großer Faktor könnte Ramon Castellucci werden. Den 26-jährigen Torwart hat der FV für ein halbes Jahr vom Regionalligisten Stuttgarter Kickers verpflichtet. „Er ist hochprofessionell, spricht viel mit den Mitspielern und den Trainern, davon können alle profitieren“, meint Schilling. Die Tore, das weiß auch der Trainer, müssen aber andere erzielen.

Ein letzter Test bei einem Verbandsligisten

Das letzte Testspiel der Vorbereitung absolviert der FV Ravensburg am Sonntag (15 Uhr) beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. „Da werden wir noch mal mit dem kompletten Kader hinfahren“, sagt Trainer Michael Schilling. Eine Woche später geht es dann mit dem Nachholspiel beim 1. FC Normannia Gmünd in die restliche Rückrunde der Oberliga.