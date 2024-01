Michael Merkel berichtet von Japan-Reise

Im Rahmen einer Residenz reiste der Künstler Michael Merkel im August/September 2023 für sieben Wochen nach Japan. Er stieg auf den heiligen Berg Fuji (Foto: Michael Merkel), arbeitete auf Hokkaido, sang Karaoke und erlebte die Überraschungen des Alltags in einem Land der Gegensätze. Am Donnerstag, 1. Februar, berichtet er um 19.30 Uhr von seinen Erfahrungen in der Galerie 21.06, Grüner-Turm-Str. 24, 88212 Ravensburg.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten. Der Reisevortrag findet statt im Rahmen der Ausstellung „Reading Nature“ von Masaki Hagino und Michael Merkel statt.