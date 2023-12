Die Schwimmer des SC Delphin Aalen haben sich wieder bei Wettkämpfen gemessen.

Am Sprintercup in Ravensburg nahmen drei Aalener Sportler teil und zeigten gute Leistungen. Michael Hees (Jahrgang 2009) überzeugte auf seinen drei Strecken und nahm einen ganzen Medaillensatz mit nach Hause. Er schwamm in neuer Bestzeit über 200 Meter Lagen in 2:32,86 Minuten auf den zweiten Platz. Über 50 Meter Freistil in 27,27 Sekunden wurde er Dritter seines Jahrgangs und über 200 Meter Freistil in der Zeit von 2:08,27 Minuten holte er sich die Goldmedaille. Finja Wiegand (2009) ging ebenfalls dreimal an den Start und schwamm persönliche Bestzeiten über 50 Meter Freistil (29,39 Sekunden) und über 50 Meter Rücken in 35,16 Sekunden, sowie 200 Meter Freistil in der Zeit von 2:31,78 Minuten.

Ihre Schwester Lena, gesundheitlich noch angeschlagen, ging über 50 Meter Freistil (33,30 Sekunden) und 200 Meter Freistil, sowie 100 Meter Brust an den Start und war mit den geschwommenen Leistungen zufrieden.

Vom SC Delphin Aalen starteten zudem 17 Sportler beim Schwimmfest in Göppingen und konnten mit zehn Gold-, neun Silber- und zwei Bronzemedaillen mit zahlreichen Bestzeiten im Gepäck nach Hause fahren. Aus der Nachwuchsgruppe überzeugte Tillmann Feiler mit persönlichen Bestzeiten über die Freistilstrecken und wurde dreimal mit dem zweiten Platz belohnt. Für Joshua Jehle und Kevin Maltusch aus der Nachwuchsgruppe war es der erste Wettkampf. Die zwei Jungs gingen über die 50 Meter und 100 Meter Freistilstrecken an den Start und zeigten gute Leistungen. Noah Friedlein, Luca Nussbauer, Ben Rothe, Markus Selig, Clement Hermann und Elisabeth Berreth aus der gleichen Trainingsgruppe steigerten sich über alle geschwommenen Freistilstrecken und sammelten Wettkampferfahrungen. Die Brüder Simon und Lukas Thaler gingen jeweils viermal an den Start. Lukas Thaler holte in der Wertung 2005 und älter über 200 Meter Freistil den dritten Platz in der Zeit von 2:21,21 Minuten. Simon Thaler stand mit neuen persönlichen Bestzeiten über 200 Meter Freistil in 2:07,78 Minuten und 100 Meter Freistil in 57,07 Sekunden ganz oben auf dem Podest. Über 50 Meter Freistil in 57,07 Sekunden steigerte er sich und wurde Zweiter seines Jahrgangs. Die 100 Meter Brust konnte er ebenfalls siegreich bestreiten. An Brustschwimmer Mathias Oppold führte kein Weg vorbei und er wurde in der Wertung Jahrgang 2005 und älter mit dem ersten Platz geehrt.

Lilli Bauer schwamm alle Freistilstrecken und 50 Meter Rücken und überzeugte mit guten Leistungen. Ihre Vereinskameradin Lena Wiegand, die über 100 Meter Brust und die drei Freistilstrecken an den Start ging, wurde mit Bestzeiten und einem Medaillensatz belohnt.

Jasmin Schroll wurde bei vier Starts über 50 Meter Freistil, 50 Meter Rücken, 100 Meter Langen und 200 Meter Freistil im Jahrgang 2005 viermal die Silbermedaille umgehängt. Für Katja Mohr war es der letzte Wettkampf für längere Zeit und sie überzeugte auf allen geschwommenen Strecken 50 und 100 Meter Rücken, 50 Meter Freistil und 100 Meter Lagen und konnte jeweils als Erstplatzierte auf dem Podest ganz oben Platz nehmen. Das jüngste Nachwuchsküken des SC Delphin Aalen, Julia Weiß, ging beim Wettkampf an den Start und freute sich riesig über den Gewinn von Gold über 25 Meter Brust und 25 Meter Freistil.