„Der Beratungsbedarf ist so hoch wie nie“, sagt Walter Göppel, Chef der Ravensburger Energieagentur. Deswegen ist er voller Überzeugung in die Pläne des Oberschwabenschau-Teams eingestiegen: Auf der Messe wird es Informationen und Antworten geben für alle, die sich mit Fragen rund um Energieversorgung beschäftigen, mit Neubau oder Sanierung, teilen die Macher der Oberschwabenschau mit.

Energieexperte beobachtet Verunsicherung bei Verbrauchern

Von Mittwoch, 18. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, bekommen Besucher demnach individuelle Beratung, können Geräte und technische Lösungen kennenlernen, Vorträgen lauschen, Handwerker oder Hersteller-Firmen kennenlernen.

Insgesamt 30 Aussteller rund ums Thema Energie haben sich bereits zur Oberschwabenschau angemeldet. Viele stehen in der Oberschwabenhalle, andere im Freigelände oder den Hallen elf und zwölf, wo es ums Bauen und Sanieren geht.

„Die Leute sind gerade sehr besorgt“, beobachtet Walter Göppel. Er erlebe Verunsicherung wegen der Gesetzesänderungen und auch angesichts der Energiepreise. „Unser Ziel ist es: Wer von der Oberschwabenschau heimgeht, soll besser informiert sein und gelassener mit dem Thema umgehen.“

Vorträge sollen konkrete Lösungen bieten

Drei bis fünf Vorträge zu Energiethemen gibt es an jedem Messetag, einige von der Energieagentur selbst, andere von Ausstellern. Göppel will die neuen Förderprogramme vorstellen. „Wer auch immer in nächster Zeit bauen oder sanieren will, sollte vorbeischauen.“ Er will konkrete Lösungen anbieten: an wen man sich wenden muss, wie man planen und wann man welche Anträge stellen sollte.

Infos zu Wärmepumpen gibt es beispielsweise am Stand von Vaillant. Benjamin Huber verspricht dort „alles, was jemand wissen muss, um in seinem Gebäude eine Wärmepumpe zu installieren“. In der Beratung geht er gern auf konkrete Fragen ein: „Erstberatung machen wir sofort, sofern es vom Andrang herzuschaffen ist. Und wenn Kunden ihre Daten dabei haben, können wir diese direkt in unser Tool zur Wärmepumpen-Schnellauslegung eingeben“, dann werden erste Berechnungen für die angedachte Anlage durchgespielt.

Für Berechnungen können Besucher ihre Daten mitbringen

Welche Daten? Die Quadratmeterzahl des Gebäudes, Baujahr, die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner (wichtig für den Warmwasser-Bedarf) und am besten auch die Verbrauchsdaten der jüngeren Vergangenheit, also Strom, Gas, Öl. „Einfach die Rechnungen mitbringen.“ Sein Tipp für sofort: Nichts ist schlimmer als ein unerwarteter Ausfall der Heizung, schlimmstenfalls am Wochenende oder an Weihnachten. „Jede Heizanlage, vor allem ältere, sollte man jährlich vom Fachmann warten lassen. Das ist mit dem Besuch des Schornsteinfegers nicht getan.“

Auf variable Energiesysteme hat sich Michael Hoppe vom gleichnamigen Baindter Heizungsbau-Unternehmen spezialisiert. Das sind Heizungen, bei denen es möglich ist, nach einigen Jahren auf einen anderen Energieträger umzustellen. „Wir wollen unseren Kunden ja etwas bauen, was für die nächsten 20 Jahre zukunftssicher ist“, sagt er. Und weil derzeit vieles nicht absehbar ist, ist das sicherste aus seiner Sicht Flexibilität. Er rät: „Den Primärenergiebedarf möglichst weit senken und so autark wie möglich werden.“

Balkonkraftwerke stellt Thüga-Energie vor

Dominik Lorenz und sein Team findet man am Stand der Thüga-Energie. Sie werden zeigen, aus welchen Bauteilen ein Balkonkraftwerk besteht, stellen Photovoltaik-Module vor, Speicher-Lösungen und auch Wallboxen, an denen Elektroautos geladen werden können. Wer mag, kann auch hier gleich in eine Vorplanung einsteigen. „Dazu brauchen wir ein paar Eckdaten, beispielsweise die Dachneigung. Die meisten, die sich mit PV beschäftigen, haben diese Infos ohnehin immer parat“, sagt Lorenz. Am Wochenende sind zudem Elektriker am Stand, mit denen man technische Details klären kann.

Gabriel Frittrang vom Ravensburger Photovoltaik-Anbieter Solmotion kennt sich mit Freiflächen-Anlagen gut aus. Draußen im Freigelände der Messe gibt es dazu die Infos am ersten Stand von Solmotion. Drinnen in der Oberschwabenhalle hat das Unternehmen noch einen zweiten Stand, der sich auf die Photovoltaik auf Dächern konzentriert.

Für Freiflächen-Anlagen braucht es keine gigantischen Flächen

Solmotion will auch diejenigen motivieren, die nur kleinere Flächen zur Verfügung hätten für eine Freiflächen-Anlage. Eigentlich braucht man mindestens 1,5 Hektar. Wenn man weniger hat, könne es sinnvoll sein, sich mit anderen zusammenzutun. Ab wann sich Sonnenstrom rechnet, am Wohnhaus oder in der Freifläche? Das auszurechnen sei auch für ausgewiesenen Fachleute sportlich und herausfordernd, sagt Frittrang. Markt, Politik, Verordnungen, Förderungen, „das ist sprunghaft und kaum beherrschbar. An dieses Thema müssen wir ganz offen herangehen.“