Menschenmassen beim Lichterfest machten einigen Besuchern Angst

Was, wenn in der proppenvollen Innenstadt beim Ravensburger Lichterfest was passiert wäre? Diese Frage beschäftigt auch eine halbe Woche nach der Parade noch Besucher, die sich bei der Redaktion melden. Zigtausende wollten am Samstag bei dem Ereignis dabei sein und waren oft selbst vom Andrang überrascht. Die Polizei hat jetzt erstmals ihre Einschätzung zur Sicherheitslage abgegeben.

Ein Mann berichtet von seinen Sorgen

Die Veranstalter vom Kapuziner-Kreativzentrum hatten mit 20.000 Besuchern beim Lichterfest gerechnet, gekommen sind am Ende nach deren Schätzungen 35.000. Beobachter glauben an deutlich mehr Zuschauer, die Stadt sei noch nie so voll gewesen. Die Organisatoren warn am Mittwoch noch dabei, eigene Drohnenbilder auszuwerten, um auszurechnen, wie viele Besucher in der Altstadt gewesen sein müssten. Offizielle Zahlen gibt es nicht, die Polizei äußert sich grundsätzlich nicht mehr zur Anzahl von Veranstaltungsteilnehmern.

Einer der Kritiker, die sich an die Redaktion gewandt haben, ist der 48-jährige Sven Krause aus Ravensburg. Er ist 1,83 Meter groß und hat ein breites Kreuz, wie er sagt, trotzdem habe er gegen 17.30 Uhr in der Ravensburger Altstadt ein mulmiges Gefühl bekommen.

Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich kenne Karneval in Köln. Sven Krause

Doch in der verwinkelten Ravensburger Altstadt habe ihm das Gedränge „extreme Magenschmerzen“ bereitet. Er habe vor allem um Kinder und Menschen an Rollatoren Angst gehabt.

Vorwurf an Verwaltung und Behörde

„Die Veranstalter haben die Menschenmassen komplett unterschätzt. Wenn da was passiert wäre, wären Menschen gestorben“, so seine Befürchtung. Auslöser für eine Panik hätte aus seiner Sicht ein Böller sein können, der in die Menge geworfen wird, oder eine Schlägerei. „Ich habe keine Ordner und keine Polizei gesehen“, sagt er.

Das Lichterfest - ein Superlativ Das Lichterfest ist nach Einschätzung des Kapuziner-Kreativzentrums eines der größten sogenannten Community-Arts-Projekte in Deutschland. 1300 Bastler haben die Figuren aus Weidenholz und Papier gebaut. Die Technik ist nach Angaben der Organisatoren einfach zu erlernen, weshalb zum Beispiel auch Kinder mitbauen können. Wer sich engagiert, kann damit aber auch riesige Kunstwerke schaffen. Den Veranstaltern vom Kapuziner-Kreativzentrum geht es darum, in der Vorbereitung und bei der Veranstaltung unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen. Erstmals hat es 2020 stattgefunden, gefolgt von einer zweiten (2022) und dritten Auflage (2024). Warum können Straßenlaternen nicht ausbleiben? Dass die Straßenbeleuchtung beim Paradenbeginn angingen und die Leuchtkraft der Figuren schmälerte, hat manchen Besucher gewundert. Die städtische Pressesprecherin Christa Kohler-Jungwirth sagt: „Um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten, war es nicht geplant, die Straßenbeleuchtung in der Innenstadt auszumachen. Das Lichterfest hat deshalb nicht an Charme verloren.“ Wo man die Figuren wiedersehen kann Die Leuchtfiguren sind im Lauf des Jahres noch einmal zu sehen: Am 21. September ist das Ravensburger Lichterfest zu Gast auf der Landesgartenschau in Wangen. Dort soll es neben Workshops und einem Taschenlampenkonzert auch eine Parade mit einer Auswahl der Figuren geben, die am 2. März in Ravensburg zu sehen waren. Wie viele das sein werden, ist laut Kapuziner-Kreativzentrum noch nicht geklärt.

Er freue sich für die Veranstalter, dass das Fest ein solcher Erfolg war, von dem auch viele Besucher restlos begeistert waren. „Ich will keinen in die Pfanne hauen. Aber das gesamte Orga-Konzept hat für mich nicht gepasst. Stadt, Polizei und Veranstalter haben ihren Job nicht richtig gemacht in der Planung“, so sein Vorwurf. Krause fügt an: „Für so eine schöne Veranstaltung fände ich es schade, wenn man daraus jetzt nicht die richtigen Schlüsse zieht.“ Er fordert eine gründliche Aufarbeitung.

Auch andere Leser haben sich mit solcher Kritik gemeldet und sich über die aus ihrer Sicht vergleichsweise geringe Zahl von rund 40 Sicherheitsleuten und Ordnern gewundert. Andere Veranstalter müssten im Verhältnis gesehen viel mehr Ordner haben, wenn sie mit deutlich weniger Besuchern, etwa bei einer Demonstration rechneten, sagte ein Leser.

Was kann künftig besser gemacht werden?

Das Kapuziner-Kreativzentrum hat sich selbst nach der Parade zu Wort gemeldet und bedauert, dass manche Besucher nicht das Erlebnis hatten, das sie sich gewünscht hätten. Dass es ein Sicherheitsrisiko gegeben haben soll, dementierten sie aber. Für das nächste Mal wollen sie überlegen, ob eine andere Umzugsstrecke zum Beispiel zur Entzerrung beitragen könnte.

Die Polizei musste die Lage zu Wochenbeginn erst intern besprechen, hat jetzt aber Fragen der Redaktion beantwortet. Es sei unstrittig, dass deutlich mehr Besucher als beim letzten Lichterfest vor zwei Jahren in der Stadt gewesen seien und der Veranstalter davon überrascht worden sei, sagte Polizeisprecher Oliver Weißflog.

Polizei zieht Vergleich zu Rutenfest oder Fasnet

Das Sicherheitskonzept will er nicht bewerten, weil die Polizei dafür nicht zuständig und verantwortlich und auch gar nicht ausgebildet sei. Zuständig sei die Ortspolizeibehörde. Diese ist bei der Stadtverwaltung angesiedelt - wie bereits berichtet, hat es aus Sicht der Stadtverwaltung am Samstag kein Sicherheitsrisiko gegeben.

Dass Rettungs- oder Einsatzfahrzeuge nicht leicht in die Innenstadt hätten fahren können, ist aus Sicht der Polizei nichts Ungewöhnliches. So sei das auch beim Rutenfest oder Fasnetsumzug. Die Fahrtstrecken hätten im Ernstfall von der Polizei freigemacht werden müssen. „Dies hätte selbstverständlich Zeit in Anspruch genommen, ein Abfließen der Besucherinnen und Besucher wäre dann aber wohl in angrenzende Straßenzüge möglich gewesen“, so Weißflog.

Augenmerk auf Rettungs- und Fluchtkonzepte legen

Verkehrschaos bei der Anreise, Staus auf Zufahrtsstraßen - das waren ebenfalls Themen, die viele Besucher geärgert haben. Die Aufnahmekapazitäten in der Stadt seien völlig erschöpft gewesen, bestätigt Weißflog. „Hier hätten auch verkehrspolizeiliche Maßnahmen zu keinem anderen Ergebnis geführt, da die reine Menge an Fahrzeugen einfach zu einer zeitweisen Überlastung der Verkehrswege geführt hat.“

Wenn Veranstalter und Stadtverwaltung jetzt darüber sprechen, welche Schlüsse aus dem diesjährigen Lichterfest für die nächste Auflage der Veranstaltung gezogen werden müssen, berät die Polizei.

Aus polizeilicher Sicht sollten daher eine Begrenzung der Besucherströme, verbesserte Maßnahmen der Besucherlenkung sowie ein gesondertes Verkehrskonzept thematisiert werden. Oliver Weißflog

Grundsätzlich müsse in der eng bebauten historischen Altstadt bei Veranstaltungen mit so vielen Besuchern „besonderes Augenmerk auf Rettungs- und Entfluchtungskonzepte“ und auf die Lenkung der Besucher gelenkt werden.