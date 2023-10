Meistertrainer Gilligan kehrt zu ifm Razorbacks Ravensburg zurück

Jetzt ist es doch sehr schnell gegangen: Nur einen Tag nach der Mitteilung, dass Sascha Brändle nicht mehr Cheftrainer der ifm Razorbacks Ravensburg ist, haben die American Footballern den neuen Trainer bekannt gegeben. Es ist ein alter Bekannter ‐ und ein absoluter Erfolgstrainer. John Gilligan, der die Razorbacks 2018 zur Meisterschaft in der German Football League 2 geführt hatte, kehrt in der Saison 2024 an die Seitenlinie der Ravensburger zurück.

Ab 2016 schon einmal in Ravensburg

„Ich glaube, er ist genau der Richtige für uns“, sagt Abteilungsleiter Frank Kienzle. 2016 kam Gilligan nach Oberschwaben. Zunächst war der US-Amerikaner für die Defensive der Razorbacks zuständig, 2017 und 2018 war er auch Cheftrainer. Mit ihm stiegen die Ravensburger Footballer in die GFL2 auf und holten schließlich 2018 den Meistertitel. Anschließend kehrte Gilligan aus persönlichen Gründen in die USA zurück. „Coach Gilly ist ein Meister der Menschenführung und Taktik, der die Organisation bestens kennt und maßgeblich geprägt hat“, lobt der Sportliche Leiter Oliver Billstein in einer Mitteilung der Razorbacks. „Wir sind überzeugt, dass er genau der Richtige ist, um die Mannschaft in der aktuellen Situation wieder zum Erfolg zu führen und unsere Ziele zu erreichen.“

Attraktiver und erfolgreicher spielen

Nach einer enttäuschenden GFL-Saison 2023 und dem Rückzug in die GFL2 sind die Ziele klar: Die ifm Razorbacks wollen wieder attraktiveren und erfolgreicheren Football spielen. „Mein zukünftiges Trainerteam und ich werden alles daransetzen, dass die Mannschaft den Fans bald wieder erfolgreichen Football präsentieren wird“, sagt Gilligan, der in der Mitteilung zudem versichert: „Ich wäre zu keinem anderen Footballverein der Welt zurückgekehrt, aber die ifm Razorbacks Ravensburg sind eine Herzensangelegenheit für mich.“ Er freue sich sehr auf die Saison.