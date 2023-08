Auf der L 288 zwischen Hübscher und der Abzweigung Ravensburg-Meersburger Straße ist es am Dienstag gegen 15 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen.

Eine VW-Fahrerin, die Richtung Horgenzell unterwegs war, kam laut Auskunft des Polizeipräsidiums Ravensburg aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Tesla. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge noch auf einen nachfolgenden Mercedes geschleudert. In diesem saßen fünf Personen, darunter drei Kinder.

Der Fahrer des Tesla musste mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, die Fahrerin des VW wurde mit schweren Verletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Mercedes wurden eher leicht verletzt, wurden dennoch zunächst in eine Klinik gebracht.

Straße weiter gesperrt

Im Fahrzeug Unfallverursacherin befand sich zudem ein Hund. Auch dieser wurde verletzt und von einem Tierarzt behandelt.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar, die Lage sei laut den Einsatzkräften vor Ort unübersichtlich. Derzeit ist die L 288 zwischen der Abzweigung Meersburger Straße und Horgenzell weiter voll gesperrt, da alle drei Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei im oberen fünfstelligen Bereich.