Völlig überraschend hat ein Bürgermeister im Alb-Donau-Kreis sein Amt hingeschmissen. Als Gründe nannte er Hass in der Gemeinde und die immer mehr werdende Bürokratie. Ihm folgte eine Bürgermeisterin im Kreis Sigmaringen, die ihren Rücktritt ankündigte. Wie geht es unseren Bürgermeistern in der Region? Müssen wir demnächst auch mit einer plötzlichen Kündigung rechnen?

Empfohlene Artikel Wenn die Last erdrückend wird Jetzt reicht’s: Bürgermeister reden nach Rücktritt eines Kollegen Klartext q Ehingen

So schlimm ist es hierzulande noch nicht, wie fünf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Kreis Ravensburg berichten. Doch sie können den Schritt der Kollegen nachvollziehen, weil sie ähnliche Erlebnisse machen.

Manuela Hugger, Bürgermeisterin von Berg: Die Nachricht, dass gleich zwei Kollegen während ihrer Amtszeit aufhören, sei nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssten aktuell an vielen Fronten aktiv sein. „Da sind Themen wie Breitbandausbau, Ganztagesbetreuung oder Flüchtlingszahlen nur ein paar davon“, schreibt Manuela Hugger.

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Berg, Manuela Hugger. (Foto: Gemeinde Berg )

„Grundsätzlich kann man beobachten, dass der Ton rauer wird und die Ansprüche der Bürger größer werden, aber das bemerken nicht nur wir Bürgermeister, das geht wohl allen so“, so Manuela Hugger weiter. „Die Nerven scheinen dünner zu sein, die Zündschnur kürzer. Aber von Hass kann hier - im schönen Berg - nicht die Rede sein.“ Über einen Rücktritt habe sie bisher nicht eine Sekunde nachgedacht. „Ich wage die Prognose, dass das auch so bleiben wird.“

Dieter Krattenmacher, Bürgermeister von Kißlegg: „Ich selbst habe mir vor meiner dritten Amtszeit im Jahr 2020 sehr ausführliche Gedanken gemacht, ob ich das einerseits noch möchte und andererseits die Kraft habe, auch im raueren Umfeld bestehen, führen und gestalten zu können“, schreibt Dieter Krattenmacher. Er ergänzt die von Kollegin Manuela Hugger genannten Herausforderungen um Klimaschutz und Energiewende. Steigende Vorgaben von Landes- wie auch Bundesregierung würden den Job zudem schwieriger machen. Auch er stelle einen „raueren Umgangston“ fest, vor allem durch Social Media.

Der Bürgermeister der Gemeinde Kißlegg, Dieter Krattenmacher. (Foto: Gemeinde Kißlegg )

Sein Amt möchte Dieter Krattenmacher ausfüllen, solange er gewählt ist und seine Gesundheit es mitträgt. Im kommenden Jahr stelle er sich wieder der Wahl für den Kreistag.

Hans-Jörg Henle, Oberbürgermeister von Leutkirch: „Ich habe das große Glück, dass ich keine Erfahrungen mit Hass gemacht habe“, sagt Hans-Jörg Henle. Unmut gegenüber Entscheidungen gebe es immer wieder mal. „Mit unsachlicher Kritik beschäftige ich mich aber nicht weiter.“ Das sei kein Weg der Kommunikation.

Der Oberbürgermeister von Leutkirch, Hans-Jörg Henle. (Foto: Stadt Leutkirch )

Vielmehr habe er mit den vielen neuen Aufgaben seiner Stadt zu tun. Hans-Jörg Henle spricht darüber, wie schwer es geworden sei, als Kommune zu bauen. Früher habe man ein Jahr geplant, zwei Jahre gebaut. Heute dauere die Planung länger als der Bau. Und wenn es schlecht laufe, würden die Bauvorgaben in der Zwischenzeit geändert und die Kommune müsse den Bau nach Fertigstellung wieder anpassen. So sei es beim Umbau des Kindergartens im Leutkircher Stadtteil Diepoldshofen gelaufen.

„Wir mussten eine Toilette sehr teuer und aufwendig erweitern, die in der Praxis nicht genutzt wird“, sagt Hans-Jörg Henle. „Das sind Beispiele, da muss man sich an den Kopf langen.“ Dennoch macht er seinen Job als Stadtoberhaupt mit Freude: „Bei mir überwiegen aber die positiven Erlebnisse mit den Menschen.“

Rainer Magenreuter, Bürgermeister von Isny: „Die Gründe, die genannt wurden, die sind leider da, auch in Isny, auch bei mir“, sagt Rainer Magenreuter, der von den Bürgerinnen und Bürgern in Isny erst Mitte November in seine dritte Amtszeit gewählt wurde. Auch er habe in seinem Amt bereits Hass-Mails erhalten und zum Teil die Polizei eingeschaltet. „Für mich war das aber kein Grund, dass ich sage, ich schmeiß jetzt hin, sondern ich stelle mich dem, ich diskutiere mit den Leuten“, sagt Rainer Magenreuter. Für ihn seien Miteinander und Zusammenhalt die wichtigste Aufgaben in der heutigen Zeit, noch vor Geld oder anderen Themen. Hier möchte er als Vorbild vorangehen.

Der Bürgermeister der Gemeinde Isny, Rainer Magenreuter. (Foto: Oliver Kral )

Die steigende Bürokratie belaste ihn bereits seit seiner Anfangszeit als Bürgermeister. Er habe damals schon gesagt: „Wenn es so weitergeht, dann können wir in der Stadtverwaltung vielleicht noch Personalausweise ausstellen und schauen, dass die Straßenlaternen angehen, ansonsten sind wir ausschließlich mit uns selber beschäftigt.“

Rainer Magenreuter nennt ein aktuelles Beispiel: Kommunen sind bereits seit mehreren Jahren verpflichtet, Bauaufträge ab einer gewissen Summe EU-weit auszuschreiben. Diese Summe soll ab 2024 höher liegen. Aus Sicht von Rainer Magenreuter ist der künftige Schwellenwert aber noch deutlich zu niedrig im Hinblick auf die massiv gestiegenen Baukosten. Das habe zur Folge, dass er immer mehr Bauaufträge EU-weit ausschreiben müsse. Das wiederum bedeute für ihn und sein Team deutlich mehr Aufwand. „Das ist nur eines von 1000 Beispielen. Dass da manche Kollegen gefrustet sind, kann ich nachvollziehen“, sagt Rainer Magenreuter.

Daniel Rapp, Oberbürgermeister von Ravensburg: „Die Bürokratie, die immer mehr wird, ist inzwischen eine große Belastung geworden. Durch sie wird vieles komplexer, es dauert länger und wir benötigen mehr Personal, das wir nicht haben“, schreibt Daniel Rapp. So komme man bei großen Themen nicht voran. Deshalb möchte die Stadt Ravensburg zum Beispiel beim Wohnungsbau möglichst wenig Aufwand für alle Beteiligten betreiben. „Das schont die Nerven und in manchen Fällen auch den Geldbeutel.“

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp. (Foto: Wynrich Zlomke )

Auch Daniel Rapp berichtet von „Schreiben, die im Tonfall grenzwertig sind“. „Während der Corona-Krise ging das teilweise noch wesentlich weiter. Ich bin froh, dass diese Zeit vorbei ist“, schreibt er. Ans Aufhören denke er nicht. „Im Gegenteil: Es gibt viel zu tun. Und gerade die Vielfalt der Aufgaben bringt nicht nur Abwechslung, sondern auch Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist doch auch ein Grund zur Zuversicht.“