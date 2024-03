Vor dem Spiel am Freitagabend gegen die Lausitzer Füchse in der der deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) war die Ausgangslage klar, wenn auch nicht unkompliziert: Die Ravensburg Towerstars standen auf auf Rang fünf der Tabelle. Der Rückstand auf den viertplatzierten EV Landshut betrug drei Zähler, wobei die Niederbayern auch ein um sieben Treffer besseres Torverhältnis hatten. Dennoch war für die Oberschwaben Platz vier und damit das Heimrecht im Viertelfinale rechnerisch noch möglich.

Voraussetzung für das vorzeitige Viertelfinalticket war ein Heimsieg nach regulärer Spielzeit gegen die Lausitzer Füchse, der jedoch nicht gelang. Stattdessen sahen die 2933 Zuschauer in der CHG-Arena eine unglückliche 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)-Niederlage.

Towerstars ohne vier

Die Oberschwaben traten ohne die verletzten Julian Eichinger, Oliver Granz, Pawel Dronia und Lukas Mühlbauer an. Immerhin entsendete der ERC Ingolstadt mit Förderlizenzspieler Daniel Schwaiger einen weiteren Verteidiger nach Ravensburg.

Trotz der personellen Notlage legten die Towerstars von Beginn an mit viel Tempo los. Die Lausitzer Füchse hatten sich auf die Fahne geschrieben, den Aufbau der Oberschwaben mit intensivem Forechecking zu stören. Und so neutralisierten sich die beiden Teams in den ersten Minuten gegenseitig. Der erste Torschuss erfolgte erst in der sechsten Minute durch Tim Gorgenländer, stellte allerdings kein Problem für Füchse-Goalie Nikita Quapp dar. Anschließend übernahm Ravensburg die Spielführung - gegen Tim Gorgenländers Bauerntrick (10.) und Lukas Benders Schlagschuss (11.) musste Quapp sein ganzes Können aufbieten.

Das erste Tor erzielten dann etwas überraschend die Gäste durch einen Bilderbuch-Schlenzer in den rechten Winkel von Roope Mäkitalo in der zwölften Minute - Towerstars-Goalie Ilya Sharipov war die Sicht versperrt. In den verbleibenden Minuten gelang es der Heimmannschaft nicht mehr, gefährlich vor das Gästetor zu kommen. Mit einem Tor Rückstand ging es in die Kabine.

Füchse-Abwehr rührt Beton an

Das zweite Drittel begann wie das erste: Die Füchse verließen sich auf ihr Forechecking und fuhren gelegentlich Konter, die Towerstars versuchten, durch hohes Tempo Torchancen zu kreieren. Einen der Lausitzer Konter hätte Mäkitalo beinahe in der 24. Minute im Tor der Ravensburger untergebracht, er wurde jedoch von Tim Sezemsky gefoult, was eine Zeitstrafe zur Folge hatte und die Towerstars das erste Mal in Unterzahl brachte. Den Gästen gelang es aber nicht, daraus Kapital zu schlagen.

In der zweiten Hälfte des Mittelabschnitts hatten die Oberschwaben eindeutig mehr vom Geschehen, aber die Füchse-Verteidigung ließ wenig zu und warf sich in jeden Schuss. Von ihren immer lauter werdenden Fans angefeuert, gab das Heimteam alles und schnürte den Gegner minutenlang vor dem eigenen Tor ein. Etwas Zählbares sprang jedoch nicht heraus. Im Gegenteil: Als sich die Lausitzer etwas aus der Umklammerung befreiten, erzielten sie sofort das 2:0 durch Ville Järveläinen (36.). Die bis dahin engagierten Towerstars-Fans verstummten.

Im letzten Abschnitt gab das Heimteam noch einmal von Beginn an alles. Nach drei Minuten fand man sich in Überzahl wieder, was die Zuschauer wieder aufweckte. Und offensichtlich auch die Ravensburger Stürmer: Robbie Czarnik brachte Ravensburg mit einem sehenswerten Schlagschuss wieder auf einen Treffer heran (44.).

Im Anschluss kam die Mannschaft von Trainer Gergely Majoross vermehrt zu Torchancen. Gästegoalie Quapp musste einige starke Paraden zeigen, unter anderem gegen Noah Dunham und Sam Herr. Die letzten zehn Minuten fanden eigentlich nur noch vor dem Füchse-Tor statt, doch deren Verteidigung stand sicher und konnte sich auf ihren Torwart verlassen.

Entscheidungstreffer fällt kurz vor dem Ende

52 Sekunden vor Schluss fiel dann das entscheidende 3:1 für die Füchse durch Clarke Breitkreuz, als die Towerstars den Torwart gezogen hatten. Als die Heimmannschaft schließlich vom Eis fuhr, gab es Pfiffe von den eigenen Zuschauern.

Uns fällt das Toreschießen schwer. - Towerstars-Coach Gergely Majoross

Deren Trainer Gergely Majoross zeigte sich vor allem von der Chancenauswertung enttäuscht - mal wieder: „Uns fällt das Toreschießen in letzter Zeit sehr schwer - das scheint in unseren Köpfen festzusitzen.“

Die letzte Partie der regulären Saison am Sonntag bei den Krefeld Pinguinen (18.30 Uhr) wird live im kostenpflichtigen Stream von SpradeTV übertragen.

DEL2, 51. Spieltag: Ravensburg Towerstars – Lausitzer Füchse 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). – Tore: 0:1 (11:41) Roope Mäkitalo (Zauner, Breitkreuz), 0:2 (35:44) Ville Järveläinen (Grafenthin, Ritter), 1:2 (43:56 ÜZ) Robbie Czarnik (Sarault, Herr), 1:3 (59:08 empty net) Clarke Breitkreuz (Dove-McFalls) – Strafen: Ravensburg 6 Minuten, Weißwasser 6 Minuten – Zuschauer: 2933.