Für die Ravensburger Cheerleader wird es am Wochenende 16./17. März spannend: Dann nämlich messen sie sich bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft mit den Besten des Landes. Allerdings sehen sie sich nach wie vor mit Vorurteilen über ihre Sportart konfrontiert.

Die Ravensburger Cheerleader hopsen bei Weitem nicht nur mit Puscheln und kurzen Röckchen auf und ab, sondern betreiben einen gefährlichen Leistungssport, bei dem sie sich gegenseitig blind vertrauen müssen.

2023 Erfolg als "krasser Außenseiter"

68 Mitglieder zählen die „Stars Cheerleader Ravensburg“ derzeit - Tendenz steigend. Ihren bislang größten Erfolg feierten sie im vergangenen Jahr mit einem überraschenden vierten Platz bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft. Mit dieser guten Platzierung hatte keiner gerechnet. „Wir waren der krasse Außenseiter“, sagt Lisa Halverscheid (30), die die Ravensburger Cheerleading-Gruppe 2011 gegründet hat.

Die "Flying Stars" trainieren für die Landesmeisterschaft in Tübingen am 16./17. März. (Foto: Stephanie Widmann )

Denn im Gegensatz zur Konkurrenz, die überwiegend aus reinen Wettkampf-Teams bestand, investiert die Ravensburger Truppe ihre Zeit und Energie größtenteils in die Unterstützung der „Razorbacks“. Wann immer die heimische American-Football-Mannschaft ein Spiel hat, sind die „Stars“ mit von der Partie - während des Spiels mit Tänzen und Anfeuerungsrufen sowie davor und danach beim Auf- und Abbau.

Jüngste Cheerleader sind fünf Jahre alt

Die Ravensburger Cheerleader trainieren in drei Altersgruppen und werden von insgesamt sieben Trainerinnen gecoacht. Die jüngsten Cheerleader sind gerade einmal fünf Jahre alt, die ältesten Ende 20. „Nach jedem Auftritt der Jüngsten habe ich im Schnitt zwei Anfragen von Eltern, die ihre Kinder zum Schnuppertraining anmelden möchten“, sagt Stefan Gwinn, Leiter der Cheerleading-Abteilung beim Turn- und Sportbund Ravensburg. Wer bei den Jüngsten - den „Starlights“ - begonnen hat, bleibt häufig viele Jahre dabei. Mit 11 Jahren folgt der Wechsel zu den „Blue Stars“, mit 16 schließlich zu den „Flying Stars“.

Wir sind wie eine große Familie. Lisa Halverscheid

Das Besondere an der Ravensburger Cheerleading-Gruppe, betont die Gründerin, sei, dass sie trotz des Leistungsgedankens immer Spaß beim Training hätten. „Wir lachen viel und sind wie eine große Familie.“ Dass man sich untereinander gut verstehe, sei wichtig, schließlich brauche es gegenseitiges Vertrauen bei einem metertiefen Fall in die Arme der anderen Sportler. Vorkenntnisse seien nicht nötig. Auch sei es egal, ob einer oder eine groß oder klein sei, viele Muskeln habe oder wenige: „Wir finden für jeden die passende Position“, sagt Halverscheid.

Auch Männer betreiben Cheerleading

War Cheerleading früher quasi ein reiner Frauensport, ändert sich das Geschlechterverhältnis allmählich, vor allem bei den Jüngsten. Und auch bei den „Flying Stars“ trainieren seit einem Jahr zwei Männer mit - allerdings bisher ohne Uniform.

Denn, und das ist das größte Problem, das die Ravensburger Cheerleader aktuell beschäftigt: Die Uniformen der „Stars“ sind fast zehn Jahre alt und nicht mehr nachbestellbar. Vergilbtes Weiß, offene Nähte und herunterhängende „Stars“-Aufschriften zeugen vom jahrelangen Verschleiß. Doch für neue Uniformen fehlt das Geld. „Ein Set kostet etwa 300 Euro“, sagt Halverscheid, „und das ist die günstige Variante.“ Da die Cheerleader im Gegensatz zu den Footballern, die von der Tettnanger Firma ifm gesponsert werden, keinen eigenen Sponsor haben, müssen sie die Summe von rund 10.000 Euro für neue Uniformen weitgehend alleine aufbringen. Über eine Fundraising-Plattform wurden bereits 2200 Euro eingenommen, freut sich Trainerin Halverscheid: „Aber es reicht leider noch nicht.“

Sportler kämpfen mit Vorurteilen

Ein weiteres Ärgernis aus Sicht der Trainerin: Nach wie vor halten sich die gängigen Vorurteile gegenüber Cheerleadern: hübsche Mädels mit kurzen Röckchen und Puscheln, die am Spielfeldrand auf und nieder hüpfen - nett anzusehen, aber auch nicht mehr. Tatsächlich ist Cheerleading ein gefährlicher und abwechslungsreicher Leistungssport. Inzwischen hätten das zum Glück immer mehr heimische Football-Fans erkannt, beobachtet Halverscheid: „Auf unserer Facebook-Seite lesen wir ab und zu ein Lob. Das motiviert uns sehr.“

Diese Motivation soll die „Flying Stars“ bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft in Tübingen beflügeln. 24 Frauen und ein Mann werden sich dann mit den Besten des Landes messen. Erwartungsdruck spüren sie trotz des Überraschungserfolgs vom Vorjahr nicht, die Platzierung sei zweitrangig. „Das liegt auch daran, dass wir wegen des einen Mannes in unserem Wettkampf-Team in einer anderen Klasse antreten, in der die Konkurrenz noch härter ist“, erklärt Halverscheid. Ziel sei ein sauber ausgeführtes, verletzungsfreies Programm. „Hauptsache, alle haben Spaß.“