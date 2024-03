Mehr als 500 Vereine kommen zum Landesturnfest

Es ist wie ein Familientreffen der Turner aus Baden-Württemberg: Das Landesturnfest bringt sie für Wettkämpfe, Vorführungen und gemeinsames Feiern jedes Jahr in einer anderen Stadt zusammen. 2024 findet das Landesturnfest von 30. Mai bis 2. Juni im Schussental statt. Ravensburg, Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg richten das Event gemeinsam aus. Das Anmeldefenster ist seit 4. März geschlossen - für die Veranstalter nicht ganz mit dem Ergebnis, das sie sich erhofft haben.

Pfingstferien könnten Turner abgehalten haben

565 Vereine werden dabei sein. Mit 8300 Sportlern werden sie beim Landesturnfest im Schussental vertreten sein. Das ist zwar etwas mehr als bei der jüngsten Auflage der Veranstaltung in Lahr (Ortenaukreis), wo gut 8000 aktive Sportler dabei waren. Der Schwäbische Turnerbund hatte allerdings für das Jahr 2024 mit rund 10.000 Anmeldungen gerechnet, wie Pressesprecher Lars Neumann sagt.

„Sicherlich ist einer der Gründe der Zeitpunkt der Veranstaltung, die von Ende Mai bis Anfang Juni am Ende der Pfingstferien für einige ungünstig liegt“, sagt Neumann. Eine genauere Analyse laufe aktuell, um herauszufinden, wieso einige Vereine entgegen den Erwartungen doch keine Sportler gemeldet haben.

So ist der Charakter des Festes

Zu den 8300 Sportlern kommen beim Landesturnfest im Schussental noch Kampfrichter und Wettkampfleiter sowie freiwillige Helfer dazu. Damit werden mehr als 10.500 Menschen das Landesturnfest mitgestalten, wie Neumann erklärt.

Impressionen von früheren Landesturnfesten - im Jahr 2024 wird das Event im Schussental stattfinden. (Foto: Schwäbischer Turnerbund )

Den Charakter der vier Tage im Mai und Juni beschreibt er so: „Das Turnfest ist ein Fest der Begegnung, bei dem es um die Leidenschaft für Bewegung geht. Es herrscht eine sehr lockere Stimmung, die einem Festival gleichkommt. In der ganzen Stadt erkennt man die Vereinsgruppen an ihren Trainingsanzügen.“ Sie könnten sich mit Gleichgesinnten austauschen und neue Freundschaften schließen, erklärt er weiter. Das letzte Mal hat das Landesturnfest im Jahr 1897 in Ravensburg stattgefunden.

Bevölkerung kann Wettbewerbe kostenlos anschauen

Es ist laut Schwäbischem Turnerbund das größte mehrtägige Breitensport-Event in Baden-Württemberg. Geplant sind in den vier Tagen des Landesturnfestes voraussichtlich gut 300 Wettbewerbe. Auch die baden-württembergischen Meisterschaften im Gerätturnen finden im Schussental statt. Besucher können bei allen Wettbewerben kostenlos zuschauen.

Die Turner werden in ihren Sportanzügen Ende Mai überall im Schussental zu sehen sein - es geht beim Landesturnfest nicht nur um Wettbewerbe, sondern auch um Begegnung. (Foto: Schwäbischer Turnerbund )

Auch außerhalb der Turnhallen gibt es Programm: Auf dem Marienplatz können Vereine vorführen, was ihre Gruppen bühnenreif einstudiert haben. Im Stadtgarten Weingarten gibt es an allen vier Veranstaltungstagen tagsüber eine offene Bühne, auf der sportliche Talente ohne Anmeldung ihr Können zeigen dürfen. In der Oberschwabenhalle finden die Turnfest-Gala sowie die Turn- und Sportschau statt - öffentliche und ganz offensichtlich sehr beliebte Veranstaltungen. „Die Turnfest-Gala ist ausverkauft“, sagt Neumann. „Für die Turn- und Sportschau gibt es noch circa 300 Tickets. Diese werden in den freien Verkauf gehen. Wo und wie steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Infos folgen auf unseren Websites.“

Abendprogramm auf dem Marienplatz

Abends wolle man in der Ravensburger Innenstadt gemeinsam feiern. Auf dem Marienplatz werde eine Bühne stehen, auf der auch abends immer kostenlos Programm gezeigt wird, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Für Kinder gibt es im Weingartener Stadtgarten einen Turn-Warrior-Parkour, den auch Kinder ausprobieren dürfen, die nicht am Landesturnfest teilnehmen.

Hier ist Mitmachen das Motto. Lars Neumann

Damit die Sportler einen Schlafplatz haben, stellen die fünf Schussental-Kommunen ihre Schulen zur Verfügung. „Insgesamt sind es mehr als 30 Schulen, in denen übernachtet wird. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr erstmals einen Campingplatz“, sagt Neumann. Dafür werde eine Wiese beim SBBZ Lernen Ravensburg St. Christina zur Verfügung gestellt.

Die Teilnahme am Landesturnfest kostet die Vereine Geld. Erwachsene bezahlen für vier Tage 60 Euro, Jugendliche 45 Euro. Das Landesturnfest finanziert sich darüber hinaus über Zuschüsse aus den Kommunen und Sponsoren.