Weitere Organisationen unterstützen am Donnerstag die Demonstration „Ravensburg steht auf - für Demokratie und Zusammenhalt, gegen Rassismus und Rechtsextremismus“ im historischen Zentrum. Inzwischen melden der Verein Tavir als Veranstalter und die Stadt Ravensburg mehr als 50 Partner.

Wie berichtet, werden um 18 Uhr auf dem Marienplatz bis zu 10.000 Teilnehmer zu einer Großdemonstration und Kundgebung am internationalen Tag gegen Rassismus erwartet. Die Teilnehmer einer Veranstaltung am Nachmittag in Weingarten, getragen von der Stadt Weingarten, 13 weiteren Kommunen und ebenfalls einem breiten Bündnis, wollen sich den Ravensburgern am Abend anschließen.

Auch Lucha spricht in Ravensburg

Auf der Bühne auf dem zentralen Marienplatz werden neben der Tavir-Vorsitzenden Gülcin Bayrakta zahlreiche weitere Redner erwartet. Darunter auch Sozialminister Manne Lucha (Grüne), Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) und Ravensburgs evangelischer Dekan Martin Hauff. Außerdem sprechen Dila Bahar Tütünci, ehemaliges Vorstandsmitglied des Schülerrates Ravensburg und Gründungsmitglied der weiblichen Rutenfest-Trommlergruppe Turmfalken, Florian Burk, Geschäftsführer der Firmengruppe Burk und Leiter des Firmennetzwerks Handwerk Pro Ravensburg, sowie Natalie Reinhardt, Vorsitzende des Sinti Powerclubs.

OSK, VHS und Handwerker sind dabei

Getragen und unterstützt wird die Kundgebung von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis sowie zahlreichen Organisationen und Unternehmen. Darunter sind unter anderem die im Ravensburger Gemeinderat vertretenen politischen Parteien und Wählervereinigungen, die großen Unternehmen Vetter und Ravensburger, das Wirtschaftsforum pro Ravensburg, der Sportkreis, die Kirchen, der Schülerrat und der Stadtseniorenrat, die Johanniter, der Deutsche Alpenverein (DAV) und die Musikschule.

Dazu gekommen sind die Kreishandwerkerschaft Ravensburg, die Volkshochschule und die Oberschwabenklinik.