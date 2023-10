Mehr als 200 Radfahrer in Ravensburg kontrolliert

Das Ravensburger Ordnungsamt hat bei seiner herbstlichen Schwerpunktkontrolle im Radverkehr am Mittwoch 239 Fahrradfahrer angehalten. Ordnungsamtsleiter Alfred Oswald berichtet auf SZ-Anfrage, welche Verstöße gegen geltende Regeln am häufigsten vorkamen. Und in welchen Punkten sein Team die Radfahrer auf ihre eigene Sicherheit hingewiesen hat.

Nicht alle angehaltenen Radfahrer haben sich falsch verhalten

Die Fahrradaktion sei positiv und ohne Zwischenfälle verlaufen, teilt Oswalds Ordnungsamt mit. Die Radler seien allesamt einsichtig gewesen. Die Kontrollen fanden von 6.30 bis 10.30 Uhr auf dem Marienplatz, in der Marktstraße und bis 9.30 Uhr an zwei Stellen in der Meersburger Straße statt.

Immer wieder ärgern sich Ravensburger über rücksichtslose Radler, die sich nicht um Verkehrsregeln scheren. Vom Ordnungsamt wird deshalb vermehrt gefordert, Fahrradfahrer öfter zu kontrollieren. Nach Schwerpunktkontrollen im April folgte nun eine zweite Aktion. Dabei hatten sich längst nicht alle angehaltenen Fahrradfahrer falsch verhalten.

Schutz für die Radfahrer selbst war auch Thema

Das Ordnungsamt habe die Fahrradfahrer auch darüber informieren wollen, wie sie sich selbst besser schützen können. „So ist das Fahrradfahren ohne Schutzhelm oder mit Kopfhörern natürlich nicht verboten“, heißt es aus dem Ordnungsamt. Weil es aber in puncto Sicherheit nicht optimal sei, habe man die Radler darauf hingewiesen, was sie zu ihrem eigenen Schutz tun können.

Die Bilanz in Zahlen: 22 Radfahrer waren zu schnell unterwegs, die meisten von ihnen in der Fußgängerzone auf dem Marienplatz, wo sie eigentlich Schritttempo fahren müssten. 19 Radfahrer waren in der Meersburger Straße fälschlicherweise auf dem Gehweg oder auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs. Neun Radfahrer waren bei der Kontrolle ab 6.30 Uhr ohne Beleuchtung unterwegs und mussten ihr Rad weiterschieben.

Ordnungsamt verzichtet bewusst auf Bestrafung

Mit einem Bußgeld müssen die erwischten Radler nicht rechnen. „Es geht bei der Aktion nicht darum, Radfahrer zu bestrafen, sondern sie für Gefahrensituationen zu sensibilisieren“, hatte Oswald bereits im Vorfeld mitgeteilt.

Informationen zu ihrer eigenen Sicherheit erhielten 43 Fahrradfahrer, die ohne Schutzhelm unterwegs waren, und zehn Fahrradfahrer, die während der Fahrt Kopfhörer trugen.