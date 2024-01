Meckenbeurens Musikschüler sahnen bei Jugend Musiziert ab

Auch 2024 war die Meckenbeurer Musikschule wieder beim musikalischen Wettbewerb von „Jugend Musiziert“ vertreten. Drei Bläser und vier Schlagzeugensembles sind zur Prüfung am 21. Januar angetreten und haben Können bewiesen. Die hohen Punktzahlen und vielen Weiterleitungen zum Landeswettbewerb im März sprechen Bände.

Darauf haben sie allesamt hingearbeitet, die jungen Musikschüler und die Musikschülerin von Musiklehrer Swen Pech und Claus Furchtner und von Musikschulleiter Jörg Scheide, der sich freute: „Alle haben so fokussiert gearbeitet, haben sich bestens vorbereitet, Disziplin bewiesen und ihre Stücke in höchster Qualität präsentiert“. Mit Stolz lobte Mutter Maria Heizenröther die Arbeit der Kinder und Jugendlichen, wohl wissend, „nur mit Fleiß kommt man am Ende so weit“.

Fleißig, das waren sie alle, haben viele Wochen geprobt für diesen großen Tag. Die alten Hasen, von Claus Furchtner, die in den Ensembles sich allesamt die Weiterleitung zum Landeswettbewerb erspielt haben genauso, wie die Jüngsten mit gerade mal zehn Jahren, die zum ersten Mal dabei waren. So wie Luis Eric Probst am Waldhorn, den Lehrer Swen Pech lobte: „Er hat spielerisch und musikalisch eine große Leistung erbracht“. Nur selten habe er einen Waldhornspieler, der schon in diesem jungen Alter sich solch einer Herausforderung stellt. Mit 24 Punkten hat er sich einen besten ersten. Preis erspielt.

Genauso wie Johannes Niedermeier, Mara Krzemien und Lorenzo Heizenröther im Schlagzeugensemble. Sie hatten sehr viel Spaß dabei, wie Lorenzo versicherte: „Das war einfach so cool“. Keine Selbstverständlichkeit ist die Teilnahme am Musikwettbewerb, der viel von den jungen Musikern abverlangt. Das zeigte sich vielerorts, wo Wettbewerbe ausfallen mussten, weil nur ein Teilnehmer gemeldet wurde oder auch gar niemand.

Der musikalische Nachwuchs in Meckenbeuren ist seit vielen Jahren gesichert und erfolgreich, was wohl auch der guten Zusammenarbeit zwischen Musikschule, Gemeinde und den Musikvereinen zu verdanken ist. Sie fördern die Jugend, bieten Heimat und eine Gemeinschaft, die sie Wurzeln schlagen lässt.

„Die Leistung war grandios“, fasste Claus Furchtner zusammen, der sich auf den Landeswettbewerb freut. Die Schlagzeuger treten dafür am Freitag, 15. März, in Meckenbeuren an vor einer Jury, die aus Österreich, Landsberg und Konstanz anreist. Die Bläser sind zum Landeswettbewerb nach Offenburg geladen.

Solowertung der Bläser: