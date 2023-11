Meckenbeuren lässt der SG Argental keine Chance

Mit einem 3:1-Sieg gegen die SGM Unterzeil/Seibranz ist der SV Mochenwangen am 15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga auf Tabellenplatz zwei gestürmt. Der SV Oberzell kam beim SV Maierhöfen-Grünenbach nicht über ein 1:1 hinaus. Keine Blöße gab sich Spitzenreiter SV Vogt in Kehlen ‐ deutlich wurde es beim Derby zwischen dem TSV Meckenbeuren und der SG Argental.

Mit einem 3:0-Sieg entführte der SV Vogt alle drei Punkte beim SV Kehlen. Vogts Torjäger Manfred Kraus hatte zweimal das Tor auf dem Fuß, auf Kehlener Seite war André Stetter zweimal nah dran. Erst als Kehlen acht Minuten vor dem Ende einen Eckball nicht geklärt bekam und Marco Pöckl den Gast mit 1:0 in Führung brachte, kippte die Partie zu Gunsten des Tabellenführers. Kraus mit dem 2:0 (88.) und Jonathan Schröttle nach einem Steilpass mit dem 3:0 in der Nachspielzeit formten doch noch einen deutlichen Gästesieg. „Wir haben etwas Zeit gebraucht“, sagte Vogts Trainer Emil Petca.

Ailingen macht es sich unnötig schwer

Die Begegnung TSG Ailingen gegen die SG Baienfurt nahm nach einer langen Abtastphase im letzten Drittel der ersten Hälfte Fahrt auf. Zunächst verwandelte Dean Fiegle einen Strafstoß zum 1:0 (33.) für die TSG. Vier Minuten später staubte Malik Tepes zum 2:0 ab, Fiegle baute die Führung auf 3:0 aus. Beinahe hätten die Ailinger jedoch wieder einmal eine komfortable Führung aus der Hand gegeben. „Es sah kurz danach aus“, gab TSG-Trainer Daniel Di Leo zu. „Wir haben es wieder unnötig schwer gemacht.“

Eine Stunde lang konnte der SV Weingarten die Partie beim TSV Eschach offen gestalten, „Wir standen bewusst tiefer“, sagte SVW-Trainer Nico Bruno. Seine Mannschaft kassierte aber innerhalb von fünf Minuten drei Tore und ging zum dritten Mal in Folge auswärts als Verlierer vom Platz. Weingarten hatte die Führung auf dem Fuß, aber Louis Lange machte das 1:0 (64.) für Eschach. Max Bröhm (67.) und Sebastian Sprenger (68.) packten zwei Treffer drauf. Für den 4:0-Endstand sorgte David Sprenger (81.). „Wir hatten unsere Chance“, ärgerte sich Bruno.

Bei Unterzeil/Seibranz reißt die Erfolgsserie

Eine 2:6-Klatsche holte sich die SG Argental beim TSV Meckenbeuren ab. Niels Jansen (3.) und Jan Mathis (10.) brachten den TSV mit einem Doppelpack in Führung, die Jonas Fischer per Foulelfmeter auf 3:0 (27.) ausbaute. Als Jan Mathis fünf Minuten vor der Pause nach einer Vorlage von Ricco Matjas auf 4:0 stellte, war die Partie entschieden. Sechs Minuten nach dem Wechsel musste SG-Torhüter Jonas Schorer zum fünften Mal den Ball aus dem Netz holen ‐ Robin Bießenberger traf. Das 1:5 durch Matthias Dingler und 2:6 von Kai Helm war nur für die Statistik. „Die personellen Probleme und die Fehlerquote der SG spielten uns in die Karten“, meinte TSV-Trainer Steve Reger.

Nach vier Erfolgen (10 Punkte, 11:1-Tore) ging die SGM Unterzeil/Seibranz beim SV Mochenwangen mit 1:3 mal wieder als Verlierer vom Platz. Saikou Drammeh brachte Mochenwangen per Kopf in Führung. Mit dem Pausenpfiff sah der Mochenwangener Patrick Noack die Gelb-Rote Karte. Nach dem Seitenwechsel schaffte Chris Widler in Überzahl den Ausgleich (49.). „Der Gegner presste hoch“, sagte SV-Trainer Taner Ata. „Aber wir besannen uns auf unsere Stärken.“ In Unterzahl bescherte Nico Müller, gerade eine Minute auf dem Platz, dem SVM die 2:1-Führung (60.). Andreas Spieß machte mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie.

Oberzell hat keinen guten Tag

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich der TSV Ratzenried und der SV Kressbronn. Mit einem Schuss von der Strafraumkante brachte Adrian Xhemaili den Gast vom Bodensee in Führung (5.). Vier Minuten später jagte Dennis Mihaljevic den Ball zum 1:1 unter die Latte. Nach einem Foul an Manuel Schlude verwandelte Mihaljevic vom Punkt zur 2:1-Führung (25.) für den TSV. Doch Tarik Hadzic stellte mit einem direkt verwandelten Freistoß (30.) die Partie wieder auf null. „Danach haben wir richtig gut gespielt“, freute sich SV-Trainer Mico Susak. Samuel Lindinger (72.) und Idrissou Abilou (85.) trafen zum Kressbronner Sieg.

Der SV Maierhöfen-Grünenbach schaffte auch im siebten Spiel in Folge keinen Dreier und trennte sich vom SV Oberzell mit 1:1. David Schmitz brachte Oberzell nach einer kurzen Ecke in Führung (47.)., Felix Merz glich nach einem guten Spielzug von Manuel Eugler und Jonas Dopfer aus. „Wir hatten keinen guten Tag“, sagte SVO-Spielertrainer Daniel Hörtkorn. „Wir haben nie zu unserem Spiel gefunden.“

Mit 2:0 gewann der VfL Brochenzell beim TSV Tettnang. Alexander Pfister brachte den VfL mit einem Abstaubertor nach Vorarbeit von Nicolae Serbanescu in Führung (55.). Vier Minuten vor dem regulären Ende setzte sich Fabian Sterk bis zur Grundlinie durch, im Rücken der Abwehr verwandelte Pfister zum 2:0. „Es war leidenschaftlich, aber fußballerisch eher spärlich“, gab VfL-Trainer Yasin Erdem zu.

Bezirksliga, 15. Spieltag:

TSG Ailingen ‐ SG Baienfurt 3:2 (3:0). ‐ Tore: 1:0 Dean Fiegle (33., Foulelfmeter), 2:0 Malik Tepes (37.), 3:0 Fiegle (44.), 3:1 Leon Geng (51.), 3:2 Fabian Geng (54.) ‐ Schiedsrichter: Thomas Wachter.

TSV Eschach ‐ SV Weingarten 4:0 (0:0). ‐ Tor: 1:0 Louis Lange (64.), 2:0 Max Bröhm (67.), 3:0 Sebastian Sprenger (68.), 4:0 David Sprenger (81.) ‐ Schiedsrichter: Jan Burgenmeister.

SV Kehlen ‐ SV Vogt 0:3 (0:0). ‐ Tore: 0:1 Marco Pöckl (82.), 0:2 Manfred Kraus (88.), 0:3 Jonathan Schröttle (90.+3) ‐ Schiedsrichter: Marcus Falk.

TSV Meckenbeuren ‐ SG Argental 6:2 (4:0). ‐ Tore: 1:0 Niels Jansen (3.), 2:0 Jan Mathis (10.), 3:0 Jonas Fischer (27., Foulelfmeter), 4:0 Mathis (40.), 5:0 Robin Bießenberger (51.), 5:1 Matthias Dingler (63.), 6:1 Mathis (67.), 6:2 Kai Helm (84.) ‐ Schiedsrichter: Michael Guter.

SV Mochenwangen ‐ SGM Unterzeil/Seibranz 3:1 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Saikou Drammeh (16.), 1:1 Chris Widler (49.), 2:1 Nico Müller (60.), 3:1 Andreas Spieß (75.) ‐ Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Patrick Noack (SV, 45.+1) ‐ Schiedsrichter: Reinhold Erne.

TSV Ratzenried ‐ SV Kressbronn 2:4 (2:2). ‐ Tore: 0:1 Adrian Xhemaili (5.), 1:1, 2:1 Dennis Mihaljevic (9., 25., Foulelfmeter), 2:2 Tarik Hadzic (30.), 2:3 Samuel Lindinger (72.), 2:4 Idrissou Abilou (85.) ‐ Schiedsrichter: Oskar Romahn

SV Maierhöfen-Grünenbach ‐ SV Oberzell 1:1 (0:0). ‐ Tore: 0:1 David Schmitz (47.), 1:1 Felix Merz (68.) ‐ Schiedsrichter: Marco Häring.

TSV Tettnang ‐ VfL Brochenzell 0:2 (0:0). ‐ Tore: 0:1, 0:2 Alexander Pfister (55., 86.) ‐ Schiedsrichter: Michael Neukirch.