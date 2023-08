Sommerzeit ist Biergartenzeit. Nur: Wie stehen die Bedingungen für gutes Bier aus Oberschwaben und dem Allgäu? Und kann sich das heimische Bier überhaupt noch jeder leisten? Vertreter der Brauereien Meckatzer, Härle, Leibinger und der Aulendorfer Schlossbrauerei haben mit der „Schwäbischen Zeitung“ über die aktuelle Getreideernte und den Bierpreis der Zukunft gesprochen.

Das sagt der Meckatzer–Chef zur Ernte

„Bei der Gerste war es ein durchwachsenes Jahr“, sagt Michael Weiß, Inhaber und Chef der Meckatzer Löwenbräu aus Heimenkirch. Das Wetter habe die Qualität belastet. „Das erfordert, dass die Mälzereien alles dafür tun müssen, dass die Qualität fürs Malz stimmt.“ Es sei, so Weiß, mit erheblichen Anstrengungen auch in den Brauereien verbunden, aus einer mittelmäßigen Ernte ein gutes Bier zu brauen. „Aber das ist die Kunst der Braumeister im engen Dialog mit den Mälzern.“

Preissteigerungen an den Verbraucher weitergeben?

Großkonzerne würden sich die notwendigen Mengen und Qualitäten bei den Rohstoffen schlicht am Weltmarkt organisieren. „Da haben wir in unserer Region eine andere Philosophie. Und das hat bis jetzt immer gut funktioniert, vor allem durch enge Partnerschaften von den Bauern über die Mälzereien bis zur Brauerei.“ Bisher sei es auch noch nie so gewesen, dass die Qualität vor Ort schlechter gewesen sei, als das, was man am Weltmarkt bekomme. Mengenmäßig müsse man noch abwarten, so der Meckatzer–Chef, ob der Malzpreis steigt. „Aber das werden wir schlucken müssen und nicht an den Verbraucher weitergeben“, garantiert er.

Zumal Meckatzer, wie die meisten anderen Brauereien in der Region, schon im Frühjahr den Bierpreis angehoben hat. Außerdem befürchtet Michael Weiß, dass die Verbraucher zurückhaltend werden. „Bei der Allgäuer Festwoche in Kempten — das Wetter war optimal — haben wir das schon gespürt“, berichtet er. Auch in der normalen Gastronomie würde, so Weiß, gerne mal auf die Vorspeise oder den Nachtisch verzichtet. „Und es wird dann halt auch nur eine Halbe Bier getrunken, statt zwei.“ Stichwort Halbe: Welchen Bierpreis findet Michael Weiß hier angemessen?

„Zwischen 4,20 und 5,80 Euro sind in der Region je nach Lage und gastronomischen Angebot vernünftig.“ Michael Weiß

Härle findet deutliche Worte beim Bierpreis

Ganz deutlich wird beim Thema Bierpreis der Leutkircher Brauerei–Chef Gottfried Härle: „Wir werden die Preise in diesem Jahr sicher nicht mehr erhöhen“, garantiert er. Im März wurde der Kasten Härle–Bier im Getränkemarkt um 1,50 Euro teurer. Beim Malz habe er den Vorteil, so Härle, dass seine Brauerei mit 25 Bauern in der Region Anbau–Verträge abgeschlossen hat. „Was ich von den Landwirten höre und was wir bisher an Gerste angenommen haben, ist von der Qualität her nicht schlecht.“ Bei manchen Parametern gebe es Ausreißer, insgesamt stimmten aber Menge und Qualität in diesem Jahr.

Diesen Bierpreis findet Michael Leibinger vernünftig

Etwas anders sieht das Michael Leibinger von der gleichnamigen Brauerei in Ravensburg — und zwar bei einer anderen wichtigen Zutat fürs Bier: „Der Sommer war in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu trocken für den Hopfen, so etwas gab es früher höchstens alle zehn Jahre.“ Das schlage sich auf Ertrag und Preis nieder. Auch er tendiert im Moment nicht zu Preissteigerungen beim Bier.

„Was bringt’s uns, wenn wir unsere Preise vollumfänglich weitergeben und der Konsument dann zur Zurückhaltung neigt.“ Letzteres sei aber noch nicht der Fall. In der Gastronomie habe die Brauerei Leibinger ihren Bierabsatz erhöhen können, im Handel sei man auf Vorjahresniveau. Stichwort Gastronomie: Was hält Leibinger hier für einen vernünftigen Bierpreis? „In einer einfachen Baiz sind vier Euro für die Halbe okay, in der gehobeneren Gastronomie darf es mehr sein.“

Aulendorfer Schlossbrauerei hat andere Dimensionen

Eine deutliche Nummer kleiner als die Brauereien Meckatzer, Härle und Leibinger ist die Aulendorfer Schlossbrauerei von Florian Angele. Der Braumeister sagt: „Mein Hauptproblem sind die Energiekosten.“ Als Kleinabnehmer treffen ihn, so Angele, die Preissteigerungen bei Flaschen, Kronkorken und Etiketten noch etwas mehr. Die Folge: „Die Kiste Bier kostet bei mir mehr als bei anderen, weil’s anders nicht geht.“ An Angeles Brauerei ist auch eine Gastronomie angeschlossen, das Wirtshaus „Schalander“.

Dort verkauft er den halben Liter Bier für 4,10 Euro. „Richtung Alb verlangen sie ein bisschen weniger, am See deutlich mehr“, weiß Angele. Wie seine Kollegen von den größeren Brauereien in der Region, zweifelt auch er, ob weitere Preissteigerungen Akzeptanz finden würden. Und der Aulendorfer rechnet vor: „Mit 20 Euro in der Tasche bist du früher Essen gegangen. Das reicht heute noch für vier, vielleicht fünf Halbe Bier.“