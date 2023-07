Matt Alfaro stürmt künftig für die Ravensburg Towerstars

Kurz bevor sich Anfang August alle Spieler und Trainer der Ravensburg Towerstars auf den Weg nach Oberschwaben machen, hat der amtierende Meister der Deutschen Eishockey–Liga 2 seinen vierten Kontingentstürmer gefunden. Matt Alfaro soll bei den Towerstars Josh MacDonald ersetzen, der zu den Krefeld Pinguinen weitergezogen ist. Für den 26–jährigen Alfaro wird es die erste Profistation außerhalb von Nordamerika sein.

Alfaro stand beim neuen Trainer früh im Mittelpunkt

Kapitän Sam Herr, Charlie Sarault und der Play–off–MVP Robbie Czarnik hatten ihre Verträge bei den Towerstars verlängert — von den erfolgreichen Kontingentstürmern hat nur Josh MacDonald den Verein verlassen. Auf der Suche nach einem Nachfolger für MacDonald — der Kanadier schoss in der vergangenen Saison 30 Tore und gab 31 Vorlagen — ließen sich die Towerstars Zeit. Laut Mitteilung geriet Matt Alfaro früh in den Blickpunkt. „Er bringt von allen wichtigen technischen und spielerischen Anforderungen ein hohes Maß mit“, wird der neue Trainer Gergely Majoross in einer Mitteilung zitiert. „Wichtig war für uns auch, dass er charakterlich gut zu uns passt. Er hat eine professionelle Einstellung und wird auf und neben dem Eis ein Vorbild für andere Spieler sein.“

Der 26–jährige Stürmer aus Calgary spielte zunächst im Nachwuchs in seiner Heimatstadt und später bei Kootenay Ice in der nordamerikanischen Top–Juniorenliga WHL. Von 2017 bis 2020 spielte er für die Unviversity of Calgary in der renommierten Collegeliga U–Sports. Den ersten Profivertrag unterschrieb Alfaro beim ECHL–Club Wheelings Nailers, für die er 91 Spiele bestritt und 75 Scorerpunkte sammelte.

Als Kind schon mal in Deutschland, jetzt als Profi zurück

Auch in der AHL, nach der NHL die zweithöchste nordamerikanische Spielklasse, kam Alfaro zu Einsätzen. Er stürmte für Wilkes–Barre/Scranton, Manitoba und zuletzt für die Abbotsford Canucks. Abbotsford ist das Farmteam und der Kooperationspartner des NHL–Clubs Vancouver Canucks. In 75 AHL–Begegnungen kam Alfaro allerdings nur auf zehn Tore und elf Vorlagen. Die persönlichen Statistiken haben für die Towerstars aber nur eine Nebenrolle gespielt. „Wir freuen uns schon sehr auf Matt“, meint Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi. Alfaro sei der Wunschspieler des Trainers gewesen. „Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat“, sagt Heinrizi.

Alfaro freut sich laut Mitteilung auf seine erste Profistation bei einem „ambitionierten Club“ in Europa: „Als Kind habe ich Deutschland besucht und es war für mich immer ein Wunsch, dort einmal Eishockey zu spielen“, sagt der kanadische Stürmer. „Die DEL2 ist eine starke Liga und ich freue mich sehr, dort meine Karriere fortsetzen zu können.“

Der Kader der Ravensburg Towerstars

Tor: Ilya Sharipov (neu: Crimmitschau), Lukas Schulte; Abwehr: Tim Sezemsky, Julian Eichinger, Oliver Granz, Lukas Bender (neu: Jungadler Mannheim), Pawel Dronia, Florin Ketterer; Sturm: Sam Herr, Robbie Czarnik, Maximilian Hadraschek, Lukas Mühlbauer (neu: EV Landshut), Luigi Calce, Charlie Sarault, Nick Latta, Louis Latta, Ralf Rollinger (neu: Jungadler Mannheim), Fabian Dietz, Tim Gorgenländer, Matt Alfaro (neu: Abbotsford).