Der kürzlich verstorbene Martin Walser, einer der größten deutschen Schriftsteller, hat dem Kloster Weißenau und der Reliquienverehrung ein literarisches Denkmal gesetzt. In der Dokumentation „Bitte stören“ von „Arte“ aus dem Jahr 2010 meinte er: „Der Glaube macht die Welt schöner als sie ist“ und zwar „in jeder Hinsicht und bei allen“.

Grundlage für das Interview war seine Novelle „Mein Jenseits“. Sie befasst sich in erster Linie mit Reliquienverehrung und Glaube. Das fiktive Kloster „Scherblingen“ seiner Novelle lässt sich jedoch mühelos mit dem Kloster Weißenau konkret verorten. Auch in der „Arte–Dokumentation“ erwähnt er die Malereien in den Kirchen von Schussenried, Weingarten und Weißenau und zeigt sich angetan von der Musik des 18. Jahrhunderts der oberschwäbischen Abteien. Walsers Tod soll zum Anlass genommen werden, den motivischen Bezügen zu Weißenau in seiner Novelle „Mein Jenseits“ nachzuspüren.

Auf die Rahmenhandlung muss kurz eingegangen werden: Augustin Feinlein ist Chefarzt an einem Psychiatrischen Landeskrankenhaus, das in einem ehemaligen Prämonstratenserkloster untergebracht ist. Sein Dienstzimmer liegt im früheren Priorat des im Jahre 1803 aufgelösten Klosters und Dr. Bruderhofer soll sein Nachfolger werden. Feinlein zeigt große Sympathie für das ehemalige Kloster, da einer seiner Vorfahren sogar Abt des Stifts war.

Deshalb bekommt Professor Feinlein vom Mesner die Kirchenschlüssel, damit er jederzeit Kirche und Sakristei besuchen kann. Bruderhofer hat mit der Kirche hingegen nichts am Hut und schmiedet eine Intrige gegen seinen Chef. Als dieser nach seiner Pensionierung die Heilig–Blut–Reliquie entwendet, um sie der „herablassenden Duldung“ der kirchlichen und weltlichen Gebildeten zu entziehen, ist dies seinem Nachfolger Bruderhofer äußerst peinlich. Um eine Rufschädigung des Krankenhauses abzuwenden, wird Feinlein in die Station K VII verbracht und für nicht schuldfähig erklärt.

Der Bezug zum Weißenauer Stift

Die in der Novelle verwendeten Motive lassen sich mit dem Weißenauer Stift gut verbinden. Als erstes wird der Norbertus–Zyklus erwähnt, eine Bildergalerie von noch erhaltenen 13 Bildern, die das Leben des heiligen Norbert veranschaulichen. Norbert gründete den Reformorden 1121, der nach seinem Ursprungskloster in Prémontré dann Prämonstratenser genannt wurde.

Im Eingangsbereich der Weißenauer Klosterkirche hängen zwei dieser großformatigen Bilder. Bei einem der Gemälde im Konventbau steht: „ad omne opus bonum paratus“. Zu Deutsch: „Zu jedem guten Werk bereit“. Walser lässt Professor Feinlein dieses Motto der Prämonstratenser zitieren. Feinleins Vorname ist Augustin, und die Kirche San Agostino in Rom besucht er alle paar Jahre. Nach der Regel des heiligen Augustinus haben die Prämonstratenser gelebt.

Des Weiteren wird geschildert, dass nach Aufhebung des Klosters sich bis auf drei alle früheren Chorherren am Norbertustag im Kloster versammelten, um ihr Gelöbnis zu erneuern. Dies war tatsächlich in Weißenau der Fall. Der letzte Abt, Bonaventura Brem, dessen Porträt bis heute im Festsaal über dem Kamin prangt, konnte bis zu seinem Tod 1818 im Kloster wohnen bleiben, was ihm die neue Herrschaft Sternberg–Manderscheid gestattete. Aus seiner Hand haben wir einen Bericht, der diese Selbstverpflichtung seiner ehemaligen Mitbrüder schildert.

Jesuiten–Universität war Ausbildungsstätte der Prämonstratenser

Auch lässt Walser Feinlein schildern, wie sein Verwandter in Dillingen studierte und vom Chorherrn über Prior und Abt schließlich zum Reichsprälaten mit eigenem Wappen aufstieg. Die Dillinger Jesuiten–Universität war traditionell die Ausbildungsstätte der Prämonstratenser, und nur im geistlichen Stand konnte man vom Leibeigenen in den freien Reichsstand aufsteigen.

Ganz an die historischen Berichte angelehnt ist die Schilderung der Jubelfeier zur Übertragung der Gebeine des heiligen Saturnin, der im südlichen Altar des Querhauses bestattet ist. An besonderen Tagen sind die Gebeine des Heiligen in einem Schrein zu sehen und bis vor wenigen Jahren gab es im ehemaligen Weißenauer Stiftsland Menschen, die aus Ehrbezeugung auf den Namen Saturnin getauft worden waren. Auch davon ist in Walsers Novelle die Rede.

Zwei Klostervorsteher mit dem Namen Unold

Nach seiner Abdankung als Abt veröffentlicht dieser ein Werk, das er in der Druckerei „Unold“ herausbringen lässt. Es gab im Weißenauer Kloster im 18. Jahrhundert zwei tüchtige Klostervorsteher mit dem Namen Unold: Anton I. und Anton II. Der letztere war Neffe des Erstgenannten. Die Jubelfeierlichkeiten zu Ehren des heiligen Saturnin, an der unter anderen auch der ganze Rat der freien Reichsstadt Ravensburg teilnahm, fanden unter der Regentschaft von Abt Anton I. statt.

Sehr genau wird auch die Überlieferungsgeschichte der Heilig–Blut–Reliquie von Weißenau geschildert, die traditionell auf die heilige Maria Magdalena zurückgehen soll. Und wörtlich wird aus dem mittelalterlichen Epos „Lohengrin“ zitiert, der von der Weißenauer Blutreliquie zu berichten weiß, dass derjenige, der das Blut im Kristall nicht sehen kann, im gleichen Jahr noch sterben wird. Und schließlich entdeckt Feinlein an der Empore der Klosterkirche ein Bild eines Pelikans, der sich das Herz aufpickt, damit durch das Trinken des Blutes seine Nachkommen überleben können. Dieses Rötelgemälde befindet sich im nordöstlichen Zwickel unterhalb der Emporenbrüstung.

Weißen Ordensgewand ist weitere Anspielung

Eine weitere Anspielung ist die Erwähnung der Übergabe des weißen Ordensgewandes durch die Gottesmutter Maria an die Prämonstratenser. Der Glaube sei wie das Ordensgewand eine Verschönerung der Welt. Von diesem weißen Gewand leitet sich der Ortsname Weißenau her.

Bei der Beschreibung der Heilig–Blut–Reliquie stand aber das Gefäß von Weingarten Pate. Doch der Weingartener Blutritt wird auf das Gelände des Psychiatrischen Krankenhauses verlegt. Solche Freiheiten sind in der Literatur selbstverständlich und die handelnden Personen tragen durchaus Züge von Lebenden, auf die aber nicht eingegangen werden soll. Dass dann der ehemalige Direktor Feinlein die Reliquie in seinen Gewahrsam bringt und beim Blutritt mit einer anderen Reliquie gesegnet wird, hinterfragt die Reliquienverehrung in ihrer ganzen Tragweite.

Feinlein stiehlt die Reliquie, um sie „vor der herablassenden Verlogenheit der Gebildeten, seien sie geistlich oder weltlich“ zu schützen. Er stellt sich seines Diebstahls und bekennt, dass er eine Publikation zur Reliquienverehrung beabsichtigte. Wie schon erwähnt, wird er dafür vom neuen Direktor in der Klinik festgesetzt und für nicht schuldfähig erklärt.

Fließende Übergänge von Realität und Fiktion

Martin Walser muss für seine Novelle intensive Quellenforschung betrieben haben und die Übergänge von Realität und Fiktion sind fließend. Die zahlreichen Anspielungen an das ehemalige Prämonstratenserkloster Weißenau setzen diesem ein kleines literarisches Denkmal. Die Weißenauer Klosterkirche wird demnächst zum Münster erhoben, auch mit der Begründung, dass mit der Heilig–Blut–Reliquie ein bedeutender Schatz der Glaubenstradition seit Jahrhunderten in Weißenau verehrt wird.

Erst kürzlich fand sich auf dem Cover eines Kriminalromans die Abbildung der Heilig–Blut–Reliquie von Weißenau. In diesem Krimi geht es ebenfalls um Reliquienverehrung, wobei die Heilig–Blut–Reliquien von Weingarten und Weißenau gestohlen werden sollen, um einen Verwandtschaftsnachweis zu führen. Man sieht also, Reliquien bewegen die Menschen anscheinend wieder.

Literatur: Martin Walser: Mein Jenseits. Novelle. Berlin, 2010. 119 Seiten.