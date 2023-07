Markus Budweiser ist überglücklich, den begehrten Mehlsack getroffen zu haben. Seit 1995 ist der 43–Jährige als aktiver Schützentrommler beim Schießen der Realschulen mit dabei. Und bekennt, dass er von dem Moment geträumt habe, einmal in seinem Leben den Mehlsack zu treffen.

Dieses Jahr war seine dritte Chance, den Mehlsack zu holen, weil dieser in den vergangenen Jahren schon immer vor ihm runtergeschossen worden sei. Wie Budweiser berichtet, hat er dieses Jahr einmal mit dem Bogen trainiert, aber nicht damit gerechnet, wirklich zu treffen. Ihm sei vor allem wichtig, dass er den Mehlsack für seine Schützentrommler geholt hat.

Budweiser reckt den Mehlsack in die Luft

Als er sein Ziel trifft, springt er nach vorne, holt sich die Trophäe, springt hoch und reckt den Mehlsack Freude taumelnd in die Luft. Die ehemaligen Schützentrommler der Realschüler stürmen ebenfalls nach vorne und umringen ihn. Dieter Graf, Vorsitzender der Rutenfestkommission, und Oberbürgermeister Daniel Rapp gratulieren.

Anschließend spielen die Schützentrommler auf. Dann geht es im Zug in die Kuppelnauturnhalle. Auch dort wird angespielt, und es geht in den Bärengarten. Budweiser kann sich vor lauter Glückwünschen kaum retten. Immer wieder prosten ihm ehemalige Schützentrommler, aber auch andere Ehemalige der Realschulen zu und wollen ihm gratulieren.

772 Schützen aller Jahrgänge kommen

Mit ähnlich guter Stimmung, wie das Fallen des Mehlsackes aufgenommen wurde, hatte das Ehemaligenschießen begonnen. Um 12 Uhr zogen die ehemaligen Schützen der Realschüler mit ihren Altersgenossen zum Kuppelnauplatz. Vertreten waren die Jahrgänge 1952 bis 2003. Dieter Graf betonte in seinem Grußwort, dass beim Altenschießen das Treffen alter Schulfreunde im Vordergrund stehe und das Erzählen alter Geschichten. Und tatsächlich hatten sich 772 Schützen aller Jahrgänge angemeldet.

Einige der ehemaligen Schützen kamen aus aller Welt nach Ravensburg. So zum Beispiel der 60–Jährige Peter Lickert aus Costa Rica. Er ist einer der Gründer der ehemaligen Schützentrommler. Vor ein paar Jahren habe er seine Firma in Ravensburg verkauft und sei nach Costa Rica gezogen. Dort sei vieles entspannter als in Deutschland. Er hätte ein Haus direkt am Ozean und genieße die Natur seines neuen Heimatlandes. Er wolle aber an Deutschland nicht alles madig machen und sei froh über das Rutenfest bei Freunden und der Familie zu sein.

Lob für gutes Miteinander

Aus nicht allzu weiter Ferne kommt Martin Kleimeier (35) aus Berlin nach Ravensburg. Er war von 2003 bis 2005 Schützentrommler der Realschüler und einmal sogar Schützenoberst. Kleimeier, der im Online–Marketing in Berlin arbeitet, lobt das gute Miteinander der ehemaligen Schützen und ,,ein Wiedersehen mit den besten Freunden, aus den besten Zeiten“.

Auch Dieter Graf, Vorsitzender der Rutenfestkommission, hat beim Ehemlaigenschießen der Realschüler auf den Mehlsack gezielt. (Foto: Siegfried Heiss )

Nachdem um 15.30 Uhr der Mehlsack gefallen ist, zog sich die Veranstaltung etwas hin. Es brauchte Zeit bis alle Jahrgänge geschossen hatten. Sebastian Repky (29) lobte insgesamt die Veranstaltung, bemängelte aber, dass der Verlauf etwas zäh gewesen sei, weil viele Schützinnen und Schützen nicht mehr wissen würden, wie man den Bogen richtig halte. Manche hätten den Bogen gar falsch herum gehalten. Gut wäre deshalb ein zweiter Einweiser gewesen, der den Leuten noch mal hätte erklären können, wie sie den Bogen richtig halten.

Schreinermeister trifft den Gemalten Turm

Um 17 Uhr waren immer noch zwei Hauptpreise zu holen. Schließlich kam die Duddelsackgruppe ,,Die Mehlsäcke“, und einem Glücklichen unter ihnen, Patrick Kalfier (53), gelang es, den Gemalten Turm zu treffen. Der Jubel unter den Mehlsäcken war groß und sie ließen den Schreinermeister hochleben. Auf Schultern wurde der Glückliche zurück zum Schießstand getragen.