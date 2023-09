Manne Lucha lädt zur Landtagsfahrt ein

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) lädt zu seiner Abgeordentenfahrt in den Landtag nach Stuttgart am Mittwoch, 11. Oktober, ein. Die Fahrt beginnt um 7.30 Uhr am Busbahnhof in Ravensburg. Von 11 bis 12.30 Uhr steht für die Teilnehmer eine Einführung in die Arbeit des Landtags und ein Besuch der aktuellen Plenardebatte an. Ab 13.30 Uhr gibt es Mittagessen in der Akademie der schönen Künste. Anschließend steht eine Führung durch das Haus der Geschichte Baden-Württemberg an. Zurückgefahren wird um 18 Uhr.

Bei der Anmeldung per Mail an [email protected] müssen die Teilnehmer mitteilen, ob ein vegetarisches Essen und die Teilnahme an der Führung im Haus der Geschichte, die fünf Euro kostet, wünschen.