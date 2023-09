Gornhofen: Mann vergeht sich an Pferd

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich in Gornhofen ein 33 Jahre alter Mann an einer im Stall untergebrachten Stute vergangen. Wie die Polizei meldet, konnte der Tatverdächtige anhand von Videoaufnahmen identifiziert und vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei in Ravensburg leitete ein Strafverfahren gegen den 33–Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Der aus dem Ausland stammende Mann musste zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlegen.

Das Pferd wurde durch einen Tierarzt medizinisch begutachtet und versorgt.